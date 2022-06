Io sono Tempesta: trama, cast e location in cui è stato girato il film in onda su Rai 2 nella serata di giovedì 16 giugno.

Io sono Tempesta: trama, cast e location in cui è stato girato il film in onda su Rai 2 nella serata di giovedì 16 giugno.

Io sono Tempesta: trama

Io sono Tempesta è un film di Daniele Luchetti distribuito nel 2018 che ha come protagonisti Marco Giallini, Elio Germano ed Eleonora Danco.

Per quanto riguarda la trama della pellicola, questa è incentrata sul protagonista Numa Tempesta, interpretato da Marco Giallini, un finanziere che abita da solo in un hotel deserto di sua proprietà e gestisce un fondo un miliardo e mezzo di euro. Tempesta ha una spiccata attitudine per gli affari, carisma, molto denaro e pochi scrupoli. La legge, tuttavia, bussa improvvisamente alla sua porta e lo costringe a scontare un anno di pena ai servizi sociali in un centro di accoglienza per una vecchia condanna per evasione fiscale.

Nel periodo in cui sconta la sua pena a disposizione di chi non ha nulla, incontra svariati personaggi come Bruno, interpretato da Elio Germano, un giovane padre che va spesso al centro insieme al figlio dopo essere stato travolto da un tracollo economico. Se per entrambi sembra presentarsi un’occasione di rinascita e di amicizia, i due dovranno fare i conti con il denaro e un gruppo di senza tetto.

Come da tradizione nella produzione di Daniele Luchetti, quindi, gli spettatori si ritroveranno a interrogarsi su chi siano i buoni della storia e se, addirittura, i buoni esistono.

Io sono tempesta: cast

Rispetto al cast di Io sono Tempesta, questo può essere riassunto nel seguente modo:

Marco Giallini: Numa Tempesta;

Elio Germano: Bruno;

Eleonora Danco: Angela;

Jo Sung: Dimitri;

Francesco Gheghi: Nicola;

Carlo Bigini: Padre Numa;

Marcello Fonte: Il Greco;

Franco Boccuccia: Boccuccia;

Paola Da Grava: Paola;

Federica Santoro: Domitilla;

Pamela Brown: Ballerina;

Luciano Curreli: Ingegnere;

Jean Paul Buana: Blake;

Stayko Yonkinsky: Slavo;

Mimmo Epifani: Mimmo;

Simonetta Columbu: Radiosa;

Klea Marku: Klea;

Sara Deghdak: Mimosa.

Location in cui è stato girato il film e distribuzione

Per quanto riguarda la location del film, alcune scene di Io sono Tempesta ambientate in Kazakistan sono state girate, in realtà, presso il Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga.

Il primo trailer del film è stato diffuso il 14 marzo 2018 mentre la distribuzione nelle sale cinematografiche italiane è avvenuta a partire dal 12 aprile 2018.