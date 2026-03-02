Iran, Trump è pronto ad allargare il conflitto: truppe sul campo e oltre un mese di guerra

Trump è pronto ad allargare il conflitto in Iran, anche inviando le truppe sul campo. Gli Usa, dice, sono pronti a una guerra più lunga.

La guerra in Iran potrebbe allargarsi. Non lo esclude il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, pronto – se necessario – anche a inviare uomini sul campo. E pure la durata del conflitto potrebbe andare oltre le previsioni iniziali, con Trump che sostiene che gli Stati Uniti sono pronti ad andare oltre un mese di guerra.

La prima notizia il presidente Usa la fornisce in un’intervista al New York Post, non escludendo l’invio di truppe di terra “se necessario”. “Non ho dubbi riguardo agli uomini sul campo”, afferma. “Probabilmente non ne abbiamo bisogno”, continua, pur dicendo che “se necessario” arriveranno anche i militari in Iran. Inoltre, Trump annuncia alla Cnn che una “grande ondata” di attacchi arriverà presto.

Il discorso di Trump sull’Iran

Il presidente degli Stati Uniti parla poi durante una cerimonia alla Casa Bianca e si sofferma sulla situazione in Iran: “Oggi l’esercito americano continua le operazioni in Iran su vasta scala per eliminare la minaccia posta agli Usa. Dopo l’annientamento del programma nucleare, avevamo tentato di lasciar tempo perché sapevamo che avrebbero ripreso con il programma nucleare, ma hanno ignorato questi avvertimenti”.

Secondo Trump, il regime iraniano “stava aumentando le sue possibilità di avere l’arma nucleare ed era una minaccia colossale. Avevano già dei missili capaci di colpire l’Europa. Tutti volevano che il programma terminasse, ma nessuno aveva il coraggio di dirlo. Sono orgoglioso di essere uscito dall’accordo sottoscritto da Obama, era molto pericoloso”.

Secondo Trump, l’Iran ha attaccato gli Stati e ucciso i cittadini americani “per oltre 47 anni”. Ricordando i quattro americani uccisi in missione, il presidente Usa rilancia l’operazione in Iran: “Abbiamo l’esercito più potente e forte al mondo e facilmente prevarremo. Siamo già oltre le nostre aspettative, ma qualunque cosa sarà necessaria la faremo”.

Poi Trump ammette che gli Stati Uniti sono pronti a un conflitto anche più lungo: “Avevamo pensato a 4-5 settimane, ma siamo anche capaci di andare oltre. Avevamo pensato ci volessero tre settimane per annientare la leadership militare, ma c’è voluta un’ora”.