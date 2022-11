Isabella Ferrari oggi: età, carriera, vita privata, amori, marito e figli dell’attrice

Chi è Isabella Ferrari, l’attrice italiana ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno nella puntata in onda martedì 8 novembre?

Isabella Ferrari oggi: età e carriera

Nata il 31 marzo 1964 a Ponte dell’Olio, in provincia di Piacenza, Isabella Ferrari ha trascorso la sua infanzia nel piccolo borgo fino all’età di 10 anni, quando la sua famiglia ha deciso di trasferirsi in città. A soli quindici anni ha conquistato il suo primo successo personale vincendo il concorso Miss Teenager che le ha consentito di aggiudicarsi un contratto discografico per registrare un 45 giri. L’artista, mentre poneva le basi della sua carriera, ha anche affrontato un momento drammatico. A giugno 2022, in occasione di un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, ha raccontato di aver abortito a 17 anni. Non ne ho mai parlato. Mi è capitato da ragazza…Ci ripenso con dolore, ma senza sensi di colpa. […] Avevo 17 anni, troppo giovane, sentii che quel fidanzatino di Piacenza non poteva essere l’uomo della mia vita, ed è sempre una decisione femminile, per fortuna ero accompagnata da mia madre, non avrei saputo come affrontare la cosa”.

Dopo il debutto musicale, si è dedicata al piccolo schermo, esordendo in Sotto le stelle di Giani Boncompagni. Successivamente ha partecipato a 3, 2, 1… contatto!. Durante la sua partecipazione a Sotto le stelle, Ferrari è stata notata da Carlo Vanzina che ha deciso di scritturarla per il film Sapore di mare del 1983. A questo punto, la carriera dell’attrice decolla. Trasferitasi nella Capitale a 18 anni, ha recitato in numerosi film come I ras del quartiere, Sapore di mare 2, Domani mi sposo, Appuntamento a Liverpool di Marco Tullio Giordana.

Nel 1995, ha vinto la Coppa Volpi alla Mostra del Cinema di Venezia come Miglior attrice protagonista di Romanzo di un giovane povero di Ettore Scola.

Vita privata, amori, marito e figli dell’attrice

Per quanto riguarda la sua vita privata, Isabella Ferrari ha avuto molti amori. Le sue due relazioni più importanti sono state con Massimo Osti, imprenditore e designer, e con il regista Renato de Maria.

Dalla storia con Osti è nata la prima figlia dell’attrice, Teresa. L’imprenditore e designer è scomparso nel 2005 a causa di un tumore: la relazione con l’artista, tuttavia, era già finita da tempo.

Dalla relazione con il regista, invece, sono nati Nina e Giovanni. I due sono convolati a nozze di punto in bianco, nel giorno del battesimo del figlio Giovanni.