Ischia flagellata dal maltempo. A causa di una frana ci sono morti e dispersi

È emergenza maltempo sull’isola di Ischia. A partire dalle prime luci dell’alba di sabato 26 novembre, arrivano immagini che raccontano di una situazione critica e di uno scenario davvero devastante con 8 morti accertati, dispersi e un centinaio di sfollati. I soccorritori stanno facendo il possibile per raggiungere chi è ancora in difficoltà, anche via mare, ma frane e fango rendono tutto più difficile.

Ischia flagellata dal maltempo: una decina di case travolte dal fango

L’isola di Ischia è stata colpita da una pesante ondata di maltempo. Intorno alle 5 di questa mattina una frana si è verificata nella zona di Casamicciola Terme raggiungendo poi il lungomare in Piazza Anna De Felice. Il fango e i detriti hanno travolto e distrutto una decina di abitazioni e il parcheggio del Gradone. Un uomo, travolto proprio dal fango, è stato salvato dai Vigili del Fuoco.

Con un post sui social il sindaco di Ischia, Enzo Ferrandino, ha invitato “i concittadini a rimanere nelle abitazioni e a non spostarsi a causa delle avverse condizioni meteo e dei pesanti danni che si sono giù verificati nel comune di Casamicciola Terme. Comunicherò in seguito l’evolversi della situazione. Grazie per la responsabile collaborazione”.

“Sto provando a chiamare alcune persone che risulterebbero disperse ma purtroppo al momento non ho ricevuto risposta”. Così don Gino Ballirano, parroco della chiesa di Santa Maria Maddalena, a Casamicciola, interpellato dall’ANSA, racconta i momenti difficili che si vivono sull’isola dopo la frana di questa mattina. “Sto cercando di andare sul posto ma la strada sotto casa mia è bloccata da un muro di auto ed alberi”.

A causa di una frana sull’isola ci sono morti e dispersi

A causa della frana risultano esserci sia alcuni morti e diversi dispersi. Sia delle vittime sia delle persone di cui non si hanno notizia, purtroppo, il numero è destinato a crescere. La situazione è in costante evoluzione.

“Ci sono otto morti accertati per la frana a Ischia”. Lo ha detto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, nel corso dell’inaugurazione della M4. “Da Nord a Sud va protetto perché è il Paese più bello del mondo”, ha concluso Salvini.

Il leader dei 5Stelle, Giuseppe Conte, sui social fa sentire la sua vicinanza ai cittadini dell’isola: “Le immagini che giungono da #Ischia, sferzata stanotte da un violento nubifragio, sono terribili. Siamo vicini alle popolazioni coinvolte, in un territorio già in passato colpito da simili sciagure. Grazie a coloro che da ore stanno prestando soccorso”.

“Ci sono 20-30 nuclei familiari isolati e una decina di immobili crollati”. Lo riferisce il sindaco di Lacco Ameno, Giacomo Pascale, in collegamento con gli altri sindaci della zona e la prefettura. “Ho appena sentito il sindaco del Comune di Ischia per esprimere anche ai suoi colleghi la vicinanza del governo nazionale. Seguiamo costantemente l’evoluzione della situazione dopo che il pluviometro presente sull’isola ha fatto registrare 120 mm di pioggia. Ciò che possiamo dire al momento è che una vasta frana a monte di Casamicciola ha invaso diverse abitazioni. Il numero complessivo dei dispersi è in via di definizione da parte del coordinamento della Prefettura, che è in collegamento anche con tutti i sindaci dell’Isola per l’evacuazione preventiva di altre famiglie”. Lo afferma il ministro per il Sud, Nello Musumeci.

Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, riferisce una nota di Palazzo Chigi, “è in costante contatto con il Ministro Musumeci, il Dipartimento della Protezione civile e la Regione Campania per seguire l’evoluzione dell’ondata di maltempo che ha colpito Ischia. Il Governo esprime vicinanza ai cittadini, ai Sindaci dei comuni dell’isola d’Ischia e ringrazia i soccorritori impegnati nella ricerca dei dispersi”.