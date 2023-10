Israele, il gabinetto di sicurezza ha votato la messa in stato di guerra

Il gabinetto di sicurezza del governo israeliano ha votato la messa in stato di guerra del Paese e che si possono intraprendere “attività militari significative”. Lo ha fatto sapere l’ufficio del premier Benyamin Netanyahu. Il passaggio del Gabinetto di sicurezza è necessario in base alle leggi israeliane secondo cui non si può andare in guerra senza una decisione del governo. E si aggrava ancora il bilancio delle vittime. Secondo quanto riferisce Haaretz, gli israeliani morti sarebbero oltre 600 e 2000 i feriti. Tra i palestinesi, invece, le vittime dei raid israeliano sarebbero 313 e quasi 2000 i feriti.

Il governo di Tel Aviv ha votato la messa in stato di guerra di Israele. Si potranno intraprendere "attività militari significative"

Israele, ha detto il primo ministro di Israele, Benjamin Netanyahu, al termine della riunione del gabinetto di sicurezza, “si sta imbarcando in una guerra lunga e difficile che ci è stata imposta da un attacco omicida di Hamas”. “La prima fase – ha aggiunto – si sta concludendo in questo momento con la distruzione della stragrande maggioranza delle forze nemiche che si sono infiltrate nel nostro territorio. Allo stesso tempo, abbiamo iniziato la fase offensiva, che proseguirà senza limitazioni né tregua fino al raggiungimento degli obiettivi. Ripristineremo la sicurezza per i cittadini di Israele e vinceremo”.

"Hamas vuole ucciderci tutti. L'offensiva proseguirà senza limitazioni né tregua"

In un discorso alla nazione ieri sera Netanyahu ha affermato: “Questa mattina, durante lo shabbat e un giorno festivo, Hamas ha invaso il territorio israeliano e ucciso cittadini innocenti, tra cui bambini e anziani. Hamas ha iniziato una guerra brutale e malvagia”. “Hamas vuole ucciderci tutti. Questo è un nemico che uccide i bambini e le madri nelle loro case, nei loro letti, un nemico che rapisce gli anziani, i bambini e le giovani donne, che massacra i nostri cittadini, compresi i bambini, che semplicemente sono andati a godersi le vacanze”, ha proseguito Netanyahu. “Ciò che è accaduto oggi non ha precedenti in Israele e farò in modo che non accada di nuovo. Dietro questa decisione c’è tutto il governo” ha detto ancora il premier israeliano.

"Li distruggeremo e vendicheremo con la forza questo giorno oscuro"

Le forze di difesa israeliane (Idf) “utilizzeranno immediatamente tutte le sue forze per distruggere le capacità di Hamas. Li distruggeremo e vendicheremo con la forza questo giorno oscuro che hanno imposto allo Stato di Israele e ai suoi cittadini. Tutti i luoghi in cui Hamas è schierato, nascosto e in cui opera, quella città malvagia, li ridurremo in macerie. Dico ai residenti di Gaza: andatevene adesso perché opereremo con la forza ovunque”.

Nel discorso alla nazione, Netanyahu ha detto di aver parlato con il presidente degli Stati Uniti Joe Biden e con altri leader mondiali per garantire la libertà d’azione a Israele nel proseguimento della campagna. “Ringrazio il presidente Biden per le sue parole forti e chiare. Ringrazio il presidente della Francia – Emmanuel Macron -, il primo ministro del Regno Unito – Rishi Sunak – e molti altri leader per il loro sostegno senza riserve a Israele”, ha aggiunto. Rivolgendosi agli israeliani ha concluso: “Questa guerra richiederà tempo. Sarà difficile. Ci aspettano giorni impegnativi”.

