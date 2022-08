Ivana Trump è stata seppellita nel campo da golf dell’ex presidente Donald per agevolazioni fiscali all’azienda di famiglia

Ivana Trump sarebbe stata seppellita dopo la sua morte nel capo da golf dell’ex presidente degli Stati Uniti. La polemica che è rimbalzata non è scoppiata solo per il posto singolare scelto per tumulare la donna ma anche per alcune motivazioni che si celano dietro la decisione di costruire un cimitero in casa.

Dagli Stati Uniti arriva una nuova polemica contro l’ex presidente Donald Trump: l’ex moglie Ivana, dopo la morte dello scorso 14 luglio, sarebbe stata sepolta nel campo da golf di Donald. Nel dettaglio, la donna sarebbe stata tumulata al Trump National Golf Club di Bedminster, New Jersey. La notizia è stata riportata dai media americani. Il New York Times racconta che è stata seppellita giovedì scorso in “un terreno consacrato qualche ora prima per permettere la sepoltura cattolica”.

Secondo il Washington Post, “il tycoon ha depositato nel 2017 i piani per costruire un cimitero di 10 lotti che si affaccia sulla prima buca del campo da golf per i membri della famiglia”. La tomba si trova “ non troppo lontano dalla club house principale. Hanno un’area erbosa privata. È solo un pezzo di granito molto discreto con inciso il suo nome ”, ha rivelato una fonte. La zona, dunque, è riservata e i giocatori di golf del Trump National Golf Club non possono vederla.

La sepoltura servirà per agevolazioni fiscali all’azienda di famiglia

La polemica non è solo rimbalzata per il posto particolare dove la donna è stata sepolta ma anche per alcune delle possibili motivazioni che si nascondono dietro tale decisione. Secondo alcuni atti in possesso di ProPublica, l’agenzia non profit di giornalismo indipendente, la Trump Family Trust avrebbe fatto domanda per tramutare lo status dell’area di Hackettstow (dove è sepolta Ivana) in terreno cimiteriale. Secondo i ben informati sarebbe un’operazione per pagare meno tasse. “Così godrebbe di importanti esenzioni fiscali”, scrivono alcuni media americani.

