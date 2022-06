Joker 2, Lady Gaga nuova Harley Quinn: quando esce il sequel del film con Joaquin Phoenix, trama, cast e ipotesi musical.

Joker 2, Lady Gaga nuova Harley Quinn: le indiscrezioni di The Hollywood Reporter e l’ipotesi musical

Sulla base di recenti indiscrezioni, pare che Lady Gaga sia in trattativa per interpretare il ruolo di Harley Quinn in Joker: Filie à Deux, il sequel del film Joker con Joaquin Phoenix nel ruolo di protagonista. Le indiscrezioni sull’acclamato film del regista Todd Phillips uscito nel 2019 sono state diffuse da The Hollywood Reporter. Le fonti citate dalla rivista statunitense hanno anche rivelato che il progetto potrebbe essere sviluppato in forma di musical.

L’ipotesi del musical, del resto, potrebbe trovare riscontro se si considera che Todd Phillips è già stato produttore esecutivo di A star is born, pellicola che ha fatto vincere l’oscar a Lady Gaga con Shallow.

Quando esce il sequel del film con Joaquin Phoenix: trama e cast

Per quanto riguarda Joker 2, il regista Todd Phillips ha recentemente annunciato che il progetto è in lavorazioneattraverso un post condiviso sul suo account Instagram ufficiale. Nel post, inoltre, il regista ha anche affermato che Joaquin Phoenix, protagonista del film targato Warner Bros/DC e che ha vinto l’Oscar per la sua interpretazione, riprenderà il ruolo, prestando nuovamente il volto al clown re del crimine di Gotham City.

Al momento, non è stato rivelato alcun dettaglio sulla trama e sull’uscita di Joker 2. Allo stesso modo, anche i dettagli relativi al personaggio di Harley Quinn che dovrebbe essere interpretato da Lady Gaga sono avvolti nel più totale riserbo. A ogni modo, è noto che Joker abbia una relazione sporadica ed estremamente tossica con Harleen Frances Quinzel, ex psichiatra dell’Arkham Asylum meglio nota come Harley Quinn.

Precedentemente, il ruolo della compagna del Joker è stato assegnato ad attrici come Margot Robbie e Kaley Cuoco.