Jovana Dordevic, chi è? Altezza, fidanzato, Instagram ed età della modella

Jovana Dordevic, chi è: una modella che ha collaborato con importanti brand di moda. Nel 2022 prova l’avventura nel mondo dello spettacolo televisivo partecipando a L’Isola dei Famosi.

Jovana Dordevic, chi è: altezza ed età

Jovana Djordjevic è una modella che vanta collaborazioni con brand di moda importanti e riconosciuti in tutto il mondo. All’anagrafe è Jovana Svonja ed è nata in Serbia nel 1991. All’età di 18 anni vinse il concorso Miss Fashion TV per l’Europa sud-orientale che la lanciò come modella sfilando per alcuni dei più importanti brand a livello mondiale.

Nel 2022 ha una bella opportunità per crescere di visibilità in Italia, partecipando al reality dell’Isola dei Famosi, che andrà in onda lunedì 21 marzo, come rivelato dalla conduttrice Ilary Blasi a Michelle Impossible. La nuova edizione del reality show prevede innumerevoli novità e cambiamenti rispetto agli opinionisti e ai partecipanti al format.

Jovana Dordevic: fidanzato

La modella serba è sposata dal 2014 Filip Djordjevic, ex attaccante di Lazio e Chievo, conosciuto quando il calciatore giocava a Nantes in Francia. Insieme hanno due figli: Noel (2015) e Leon (2017).

Instagram della modella

Su Instagram ha un ampio seguito con oltre 360 mila follower. E proprio sul suo social ha condiviso un post scrivendo di essere pronta per l’avventura in Honduras con il reality dell’Isola di Famosi. “Partecipo perché ho già fatto tutto quello che volevo realizzare nella mia vita e questa è l’unica cosa che mi mancava, voglio vedere quanto sono forte. Sono felice di partire da sola e non ha paura della solitudine, anche se un po’ mi spaventa stare lontana dalla famiglia per tanto tempo, in particolare dai miei figli. Mi porterò un cappello da cowgirl e posso sopravvivere a tutto. Temo che gli altri non sopporteranno il fatto che a volte sono un po’ distante”.