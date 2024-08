Juventus, arriva una nuova partnership: Enel diventa Official Energy Partner per le prossime due stagioni

Enel e Juventus insieme nel segno della sostenibilità: il gruppo sarà official energy partner per le prossime due stagioni.

Energia e grande calcio fanno squadra nel segno della sostenibilità: Enel è il nuovo Official Energy Partner della Juventus per le prossime due stagioni offrendo ai bianconeri, e ai loro tifosi, il portafoglio di prodotti e servizi energetici del Gruppo.

Dalla prima giornata di campionato, che inizierà il prossimo 19 agosto, Enel scenderà in campo nella casa dei bianconeri comparendo sui maxischermi, led e backdrop per le interviste dell’Allianz Stadium, accompagnando la squadra più tifata d’Italia in tutte le partite casalinghe di Campionato e Coppa Italia.

Nicolò Mardegan, head of external relations di Enel, definisce una “grande soddisfazione diventare Official Energy Partner di una delle squadre più importanti e vincenti d’Italia, con la quale stringiamo una forte sinergia nel segno della sostenibilità. Juventus ed Enel sono un esempio vincente di Made in Italy che crea valore grazie alla passione di milioni di tifosi e all’impegno costante del nostro Gruppo che, ogni giorno, genera e porta energia sempre più pulita in tutta Italia attraverso reti intelligenti e moderne, infrastrutture essenziali per garantire la sicurezza e l’indipendenza energetica del Paese”.

“Siamo molto soddisfatti di poter annunciare questa partnership, che ci lega ad una grande azienda italiana che, come noi, opera a livello globale”, dichiara Francesco Calvo, Managing Director Revenue & Institutional Relations di Juventus. “Un tratto in comune tra le nostre due realtà – spiega – che rappresenta uno stimolo ulteriore per affrontare le sfide che ci attendono. Siamo, infatti, convinti si tratti del partner ideale per perseguire gli importanti obiettivi che il club si è prefissato in tema di sostenibilità, aspetto sul quale poniamo quotidianamente la nostra attenzione”.