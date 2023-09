Ketty Roselli, chi era: vita privata, fidanzato, malattia, causa morte, film e fiction

Ketty Roselli è stata un'attrice di teatro e televisione con una carriera iniziata come ballerina in programmi tv.

Ketty Roselli è stata un’attrice di teatro e fiction soprattutto. La notizia della sua morte a soli 51 anni ha scosso il mondo dello spettacolo con tanti messaggi di cordoglio e affetto arrivati dai suoi colleghi.

Ketty Roselli, chi era: vita privata e fidanzato

Ketty Roselli era un’attrice ed è venuta a mancare all’età di 51 anni. Nata a Torino nel 1972, ha iniziato la sua carriera nel mondo dello spettacolo nel 1996 partecipando come ballerina a diversi programmo in tv. Poi, si è divisa tra teatro e fiction. dalle poche notizie che ci sono sulla sua vita privata, sembra che non fosse sposata né avesse figli.

Ketty Roselli: malattia e causa morte

La notizia della sua morte è arrivata con un messaggio sui social. “Ketty è partita per il suo nuovo viaggio, dopo aver lottato fino all’ultimo senza mai mollare per la vita che tanto amava. Ricorderemo sempre il suo sorriso, la sua risata, la sua comicità, il suo talento, la sua empatia, il suo preoccuparsi per gli amici, la sua voglia di vivere, di viaggiare e di scoprire nuove cose. Questa era Ketty, la migliore amica del mondo. Quando guarderete il mare che tanto amava, ricordatevi di lei. Buon viaggio tesoro. Per chi vuole salutarla i funerali si terranno con cerimonia buddista presso il Teatro Marconi, Viale Marconi 698/E, Roma, lunedì 2 Ottobre alle ore 11:00”.

Film e fiction

Tra i suoi primi lavori di successo si ricorda nel 2001 in Febbre del sabato sera regia di Massimo Piparo. Sempre nell’ambito dei musical la ricordiamo ancora in “Grease” regia di Saverio Marconi, “Chorus Line” regia di Franco Miseria, “Serata d’onore” insieme a Gigi Proietti, “Sweet Charity” dove recita insieme a Lorella Cuccarini e Cesare Bocci e con la regia di Saverio Marconi, “Buonasera” sempre insieme a Gigi Proietti che è anche il regista, “Plaza Swite” al fianco di Corrado Tedeschi e con la regia di Claudio Insegno, “Madonna Giulia” regia di Federico Caramadre Ronconi e “L’altro lato del letto” al fianco di Vittoria Belvedere regia di M. Bideri e S. Messina.

Nel 2009 è entrata a far parte del cast della soap opera Centovetrine dove ha interpretato il personaggio della dottoressa Flavia Cortona. Nel 2011 ha preso parte con Enrico Brignano nel musical “Sono romano ma non è colpa mia” e nel 2012 nel musical “Tutto suo padre”. Tra le altre fiction di successo: Don Matteo, Di Padre in figlia, Nero a metà 3.

