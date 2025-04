Davanti alle tensioni globali, la Corea del Nord di Kim Jong-un continua ad armarsi. Dall’analisi di alcune immagini satellitari, secondo quanto riporta la CNN, diversi esperti militari si sono detti certi che il regime di Pyongyang stia sviluppando la più grande nave da guerra del Paese asiatico, forse più del doppio di qualsiasi altra unità della flotta a disposizione di Kim Jong-un.

Le immagini satellitari, scattate il 6 aprile dai fornitori indipendenti Maxar Technologies e Planet Labs, mostrano la nave in costruzione nelle acque del cantiere navale di Nampo, sulla costa occidentale della Corea del Nord, a circa 60 chilometri (37 miglia) a sud-ovest della capitale Pyongyang.

Secondo gli analisti, le immagini evidenziano la costruzione di armamenti e di altri sistemi interni dell’imbarcazione, che con ogni probabilità è una fregata a missili guidati (FFG), progettata per trasportare missili in tubi di lancio verticali da utilizzare contro obiettivi terrestri e marittimi.

«La FFG è lunga circa 140 metri, il che la rende la più grande nave da guerra mai prodotta in Corea del Nord», si legge in un’analisi di Joseph Bermudez Jr. e Jennifer Jun del Center for Strategic and International Studies, riportata dal sito della CNN.