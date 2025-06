La Cina spaventa l'occidente: primo test di volo per il “drone madre” che potrà lanciare 100 droni in sciame

La Cina si prepara a testare un nuovo velivolo militare senza pilota che rischia di cambiare il volto della guerra aerea moderna. Si tratta del Jiutian, un gigantesco drone da combattimento in grado di trasportare e lanciare fino a 100 droni più piccoli per attacchi in sciame, una tecnologia che desta crescente preoccupazione tra gli analisti militari e i Paesi della regione indo-pacifica. Il test di volo, secondo quanto riferisce l’emittente statale CCTV, è previsto entro la fine di giugno. Progettato da un’azienda controllata dalla Aviation Industry Corporation of China (AVIC), il più grande costruttore aeronautico del Paese, il drone Jiutian è stato presentato ufficialmente lo scorso novembre in occasione di un salone aeronautico.

Con una apertura alare di 25 metri, sei tonnellate di capacità di carico e otto punti d’attacco per armamenti, il Jiutian è in grado di trasportare bombe guidate da una tonnellata, missili aria-aria, aria-superficie, antinave e droni kamikaze. Ma a rendere davvero rivoluzionario il progetto è la capacità di coordinare autonomamente in volo fino a 100 droni, grazie a un sofisticato sistema radar e all’impiego di intelligenza artificiale.

L’autonomia dichiarata del velivolo è di 7.000 chilometri, con una durata di volo fino a 12 ore: caratteristiche che, in uno scenario di conflitto, gli permetterebbero di raggiungere obiettivi anche molto lontani, comprese le basi statunitensi nel Pacifico, come quella di Guam.

L’allarme non si limita agli Stati Uniti. Anche il Giappone e altri Paesi della regione guardano con crescente apprensione all’espansione del programma cinese per i droni militari, che si inserisce in un quadro di crescenti tensioni con Taiwan e di confronto strategico nel Mar Cinese Meridionale. Tra i droni già in dotazione all’Esercito Popolare di Liberazione figurano anche il WZ-8, velivolo supersonico utilizzabile per ricognizione e attacco, il drone stealth FH-97A e il Wing Loong 3, con un raggio d’azione superiore ai 10.000 km.

L’investimento della Cina nelle tecnologie unmanned – che uniscono potenza di fuoco, autonomia e coordinamento intelligente – riflette un chiaro obiettivo: ridurre la dipendenza da piloti umani e superare le capacità convenzionali delle flotte rivali. Il volo inaugurale del Jiutian, se confermato nei tempi previsti, rappresenterà un segnale forte per le cancellerie occidentali e una svolta nella proiezione militare cinese nel Pacifico.