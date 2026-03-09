La Corazzata Kotiomkin

La Meloni l’ha sparata grossa: ha detto che la guerra in Iran è colpa di Putin che ha fatto saltare le regole internazionali con l’invasione del Donbass.

Ugo Bonini

via email

Gentile lettore, l’aveva detto anche al Tg5 e chissà quale profondo pensiero crede di aver espresso. Ma sa bene che trattasi di corazzata Kotiomkin, sinonimo di “cagata pazzesca” nel dizionario del ragionier Fantozzi. Al solito spara balle a solo uso e consumo dei tanti allocchi. Le famose regole sono state infrante a più riprese dagli Usa negli ultimi 30 anni, spesso in compagnia dell’Italia e altri vassalli della Nato. Ricordo solo i maggiori episodi. 1997: allargamento della Nato a est a dispetto delle garanzie di Washington a Gorbaciov; 1999: attacco alla Serbia senza mandato Onu; 2000: appropriazione del Kosovo, territorio della Serbia, per farne un nuovo Stato; 2001: invasione dell’Afghanistan; 2003: invasione dell’Iraq e impiccagione di Saddam; 2011: attacco alla Libia di Gheddafi con uso dello spazio aereo italiano concesso da Berlusconi (Meloni era ministro di quel governo, ma non si accorse di nulla!); Gheddafi fu trucidato; 2011: invasione della Siria in appoggio all’Isis e ai miliziani di Al Qaeda; 2023: pieno supporto militare al genocidio di Gaza; 2025: Trump annuncia di voler comprare o invadere la Groenlandia e voler annettere il Canada. Ergo, per Meloni la guerra all’Iran è colpa di Putin che ha invaso l’Ucraina. Vorrei infine notare che Meloni ha detto che non condanna l’aggressione all’Iran perché “nessuno l’ha condannata”. Tranne la Spagna, la Russia, la Cina e dozzine di altri Paesi.