La crisi immobiliare senza fine: schizzano i prezzi delle case

Comprare casa in Italia è sempre più difficile, almeno dal punto di vista economico. Secondo le stime preliminari dell’Istat, nel primo trimestre di quest’anno i costi delle case hanno subito un’impennata: l’indice dei prezzi delle abitazioni (Ipab) acquistate dalle famiglie per fini abitativi o per investimento è aumentato dell’1% rispetto al trimestre precedente e del 5,2% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno (in crescita dal +4% del trimestre precedente).

L’accelerazione, spiega l’istituto di statistica, risente “della dinamica dei prezzi delle abitazioni nuove, il cui tasso tendenziale di variazione risale al +6,7% (dal -1,1% del trimestre precedente). Rallenta invece lievemente il ritmo di crescita dei prezzi delle abitazioni già esistenti, che si attesta a +4,8% (dal +5,0%)”.

Mercato immobiliare, schizzano i prezzi delle case

Per quanto riguarda i dati su base congiunturale, l’aumento deriva solamente dalla crescita dei prezzi delle abitazioni già esistenti (+1,5%), mentre quelle nuove fanno segnare un calo dell’1,5% rispetto all’ultimo trimestre del 2025. Il tasso di inflazione acquisito dell’Ipab per il 2026 è pari a +2,6% (+1,8% per le abitazioni nuove e +2,7% per quelle già esistenti).

L’aumento dei prezzi si registra in un contesto in cui a salire sono anche i volumi di compravendita: l’aumento tendenziale è del 4,4% nel primo trimestre 2026, dopo il risicato +0,4% del trimestre precedente, come emerge dall’Osservatorio del mercato immobiliare dell’Agenzia delle Entrate.