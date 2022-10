La Fabbrica di Cioccolato: trama, cast, Umpa Lumpa e ambientazione del film con Johnny Depp

Il film La Fabbrica di Cioccolato andrà in onda su Italia 1: la pellicola di Tim Burton ha come protagonista Johnny Depp.

La Fabbrica di Cioccolato: trama e ambientazione

La Fabrica di Cioccolato, titolo italiano di Charlie and the Chocolate Factory, è un film di Tim Burton datato 2005 che ha come protagonista Johnny Depp. La pellicola è tratta dall’omonimo romanzo di Roald Dahl. Già nel 1971, il romanzo si era prestato a un adattamento cinematografico quando è stato diffuso Willy Wonka e la fbbrica di cioccolato di Mel Stuart con Gene Wilder. Burton, tuttavia, ha affermato di non essersi ispirato alla pellicola del 1971 per realizzar il suo film e ha tentato, piuttosto, di tornare allo spirito originale del lavoro di Dahl.

La trama è incentrata su Charlie Bucket un bambino povero che vive con la famiglia composta dai nonni materni Joe e Josephine, la madre casalinga e il padre operaio in una fabbrica di dentifricio in una casa in rovina. Data la povertà della famiglia, i suoi sette membri mangiano solo zuppa di cavoli. Il piccolo Charlie, però, è goloso di cioccolato ma può mangiarne solo una tavoletta all’anno, quando gliene viene regalata una per il suo compleanno. Un giorno, il proprietario della segretissima fabbrica di cioccolato Willy Wonka da un annuncio che riguarda non solo la città in cui vivono anche in Bucket ma tutto il mondo. Wonka, infatti, indice un concorso affermando di aver nascosto dei biglietti d’oro in cinque tavolette di cioccolato di sua produzione. Chi troverà i biglietti potrà vincere un premio speciale. Tra i cinque bambini fortunati c’è anche Charlie…

Cast e Umpa Lumpa del film con Johnny Depp

Per quanto riguarda del film che andrà in onda in prima serata su Italia 1 nella serata di domenica 23 ottobre, il cast è composto dai seguenti attori: