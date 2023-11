La Finlandia chiude i confini con la Russia: cosa sta succedendo

La Finlandia ha deciso di chiudere parte dei suoi confini con la Russia. Nelle prossime ore, dunque, alcuni valichi tra i due paesi saranno interdetti. Da una parte la Russia fa sapere di essere rammaricata ma dall’altra vengono considerati “maliziosi” alcuni attaggiamenti.

La Finlandia chiude i confini con la Russia

La Finlandia ha deciso di chiudere nel weekend quattro dei suoi otto valichi di frontiera con la Russia. “Oggi il governo ha preso la decisione di chiudere i valichi di frontiera di Vaalimaa, Nuijamaa, Imatra e Niirala sul confine terrestre tra Finlandia e Russia“, ha riferito alla stampa la ministra degli Interni, Mari Rantanen. Ieri il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, si era detto “profondamente rammaricato” del fatto che la Finlandia stesse valutando di chiudere i confini. I due paesi condividono circa 1.340 chilometri di confine.

Cosa sta succedendo

Al centro delle motivazioni della Finlandia c’è l’accusa alla Russia di facilitare i flussi di migranti irregolari per stabilizzare il Paese, probabilmente dopo la scelta di entrare nella Nato. “Stiamo monitorando da vicino la situazione e siamo in contatto con le autorità finlandesi“, è stato il commento del segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg. “E’ troppo presto per decidere se sia una questione da affrontare a livello di alleati ma restiamo vigili”, ha confermato Stoltenberg. All’inizio settimana sono entrate circa 60 persone provviste di visti o passaporti.