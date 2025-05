La Germania cancella l’Italia dalla lista dei partner strategici

L’Italia fuori dai partner strategici della Germania. La notizia viene riportata dalla Welt, che spiega come sia stata l’Spd (il partito socialdemocratico tedesco) a spingere per cancellare l’Italia dai Paesi strategici previsti dal patto di coalizione di governo. Paesi con cui ampliare l’asse tedesco-francese-polacco.

Il giornale tedesco scrive che all’epoca dell’accordo di coalizione, l’Italia “faceva ancora parte di un asse strategico dell’Ue”, ma il passaggio è stato “cancellato su insistenza della Spd”. I rappresentanti della Cdu, principale partito di governo, parlano “ufficiosamente di un errore”.

L’Italia fuori da Paesi strategici della Germania, le proteste in Parlamento

La notizia è diventata un caso anche in Parlamento, in Italia. La vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Augusta Montaruli, ha chiesto la presenza del governo in Aula per “relazionare su una vicenda in cui l’Italia sarebbe stata danneggiata dal Partito Socialdemocratico, e quindi dagli alleati e da quella famiglia politica di cui fa parte il Pd e l’opposizione al governo Meloni”.

Secondo Montaruli, il cancelliere tedesco Friedrich Merz e la Cdu avrebbero citato nell’accordo l’Italia come partner privilegiato, ma l’Spd “si sarebbe opposto chiedendo di togliere ogni riferimento alla nostra nazione”. Incalza il Pd anche la vicepresidente del Senato ed esponente di Forza Italia, Licia Ronzulli: “Sarebbe una scelta inaccettabile. Dalla sinistra italiana ci aspettiamo una presa di posizione chiara e netta perché ci sono principi che non hanno e non devono avere colore politico, e tra questi rientra certamente la difesa degli interessi italiani a livello internazionale. E mi aspetto che il cancelliere tedesco Merz, esponente del Ppe, non si presti a un accordo vergognoso come questo pur di governare”.