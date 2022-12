La moglie del deputato Soumahoro è indagata

La moglie del deputato Aboubakar Soumahoro, Liliane Murekatete, è indagata dalla Procura di Latina nell’ambito dell’inchiesta legata alle cooperative pro migranti “Karibu” e “Aid”. Con lei, come già noto, c’è la madre Marie Terese Mukamitsindo, a suo volta suocera del deputato, ma anche altri quattro nomi. Sarebbero dunque almeno sei gli indagati per la vicenda.

La moglie del deputato Aboubakar Soumahoro, Liliane Murekatete, è indagata a Latina nell’ambito dell’inchiesta sulle cooperative “Karibu” e “Aid”

Liliana Murekatete, secondo quanto si legge nell’ordinanza del Gip di Latina, in concorso col fratellastro Michel Rokundo (anche lui indagato), e con la madre di entrambi Mukamitsindo, nella loro qualità di consiglieri di amministrazione della Karibu dal 2018 a oggi “al fine di evadere l’imposta sui redditi e sul valore aggiunto indicavano (o omettevano di vigilare affinché altri e in particolare la Mukamitsindo indicassero) elementi passivi fittizi” nella dichiarazione dell’anno di imposte 2019, “utilizzando fatture relative a operazioni inesistenti emesse dall’associazione di promozione sociale ‘Jambo Africa’”, per un imponibile complessivo di 55.701 euro, “con Ires dovuta e evasa pari a complessivi 13.368 euro”.

“La signora Murekatete si dichiara assolutamente estranea rispetto ai fatti contestatile, che peraltro riguardano un presunto danno erariale di 13mila euro, e siamo certi che a breve, anzi a brevissimo, verrà fatta chiarezza e dimostrata la totale innocenza della mia assistita” ha fatto sapere, commentando la notizia, l’avvocato Lorenzo Borrè, legale di Liliane Murekatete.

Leggi anche: Caso Soumahoro, sequestrati 650mila euro a tre indagati. Il Tribunale di Latina ha interdetto per un anno la coop Karibu. Non potrà avere rapporti con la pubblica amministrazione