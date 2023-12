La prima alla Scala di Milano: a che ora e dove vedere in tv. Ospiti e politici presenti

La prima alla Scala di Milano arriva live ma anche in tv e streaming nel pomeriggio e sera di giovedì 7 dicembre 2023.

La prima alla Scala di Milano è prevista per il pomeriggio e sera di giovedì 7 dicembre 2023. C’è molta attesa anche per i super ospiti della politica e dello spettacolo.

La prima alla Scala di Milano: a che ora e dove vedere in tv

Mancano poche ore per l’inizio della Stagione 2023/2024 del Teatro alla Scala di Milano. Il 7 dicembre, per il “Don Carlo” di Giuseppe Verdi, le porte si apriranno alle 17, e alle 18 il direttore musicale del Piermarini, Riccardo Chailly, darà il via alla serata con l’esecuzione dell’Inno nazionale. Alle 17.45 ci sarà il collegamento live con Rai 1 che poi riprenderà anche a sera a partire dalle 20.30.

Ospiti e politici presenti

Tra gli ospiti vip e politici presenti sono attese: il presidente del Senato Ignazio La Russa, il sindaco di Milano Beppe Sala e la senatrice a vita Liliana Segre e hanno confermato la propria presenza il vice premier Matteo Salvini, il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, la ministra per le Riforme Istituzionali Maria Elisabetta Alberti Casellati, i Sottosegretari alla Cultura Gianmarco Mazzi e Vittorio Sgarbi, il Prefetto Claudio Sgaraglia, il Presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, il Senatore a vita Mario Monti e il Capo di Stato Maggiore Giuseppe Cavo Dragone. Per la Rai è atteso l’AD Roberto Sergio. Mattarella e Meloni grandi assenti. Previsti poi l’attrice Andrea Jonasson, alle cantanti Ornella Vanoni e Patti Smith.

Tra i volti del giornalismo spiccano Natalia Aspesi e Corrado Augias. Presenti anche il direttore del Piccolo Teatro Claudio Longhi, la direttrice del Teatro Franco Parenti Andrée Ruth Shammah e la scenografa Margherita Palli; particolarmente nutrita la pattuglia dei Teatri d’Opera con il Direttore Generale dell’Opèra di Parigi Alexandre Neef, il Direttore Generale e Artistico della Monnaie di Bruxelles Peter de Caluwe, il Direttore artistico del Real di Madrid Joan Matabosch e i Sovrintendenti dell’Accademia di Santa Cecilia Michele dall’Ongaro, dell’Opera di Roma Francesco Giambrone, del Carlo Felice di Genova Claudio Orazi, del Regio di Torino Mathieu Jouvain, del Comunale di Bologna Fulvio Macciardi. Con loro gli ex sovrintendenti del Teatro alla Scala Carlo Fontana e Alexander Pereira.