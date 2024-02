La Rai si sabota da sola. Amadeus e Fiorello da Fazio contro Report

La notizia è di quelle che potrebbero passare in sordina se non si fa attenzione. Ma che in realtà sono ben più gravose di quel che si pensa. Domenica sera Amadeus e Fiorello, conduttore e co-conduttore della serata finale del Festival di Sanremo saranno ospiti di Fabio Fazio a Che tempo che fa, a quarantott’ore dall’inizio della 74esima edizione.

La sorpresa è grande se si considera che il conduttore ligure ha lasciato, in mancanza di un accordo per il rinnovo del contratto, la Rai dopo 25 anni di servizio, e l’addio non è stato dei più sereni. Nelle settimane e nei mesi successivi è trapelata l’amarezza per il trattamento ricevuto, né l’azienda ha fatto nulla per allentare le tensioni. Anzi. In piena estate è scoppiato un altro caso: viale Mazzini ha preso possesso dei canali social di Ctcf, “sequestrati” denunciava Fazio dai suoi profili. La vicenda si è poi risolta una settimana più tardi, ma era il sintomo di come i rapporti fossero compromessi. Considerata la rigidità del regolamento sulle apparizioni degli artisti pre-Sanremo (strettamente vietate), è difficile pensare che non siano disciplinate anche quelle del conduttore e direttore artistico. Motivo per il quale fa rumore che sia proprio Che Tempo Che Fa, della concorrente Discovery, a ospitare Amadeus e Fiorello a poche ore dall’inizio delle esibizioni all’Ariston.

La domanda, allora, nasce spontanea: com’è possibile che i due protagonisti per eccellenza dell’evento in assoluto più importante di tutta la stagione della Rai vadano ospiti da una trasmissione concorrente? Il dubbio, legittimo secondo molti, è che in questo modo ad essere svantaggiato sarà un altro programma. E cioè Report, in onda come noto su Rai3 e fortemente osteggiato – ed è un dato di fatto – da molti esponenti della maggioranza di governo. Il punto di domanda, in altri termini, è che qualcuno preferisca far fare ascolti a una trasmissione rivale dell’odiato Fazio ma ormai fuori da Viale Mazzini, per danneggiare un altro conduttore odiato. E cioè Sigfrido Ranucci. Solo illazioni? Per alcuni sì.

Per altri meno. Anche perché l’ospitata da Fazio si inserisce in un fiume di continui attacchi contro la trasmissione di inchiesta della Rai, che si sono conclusi addirittura con un’audizione in Commissione Vigilanza proprio “contro” Report. Anche perché, ammessa anche la libertà dei due conduttori, è inevitabile che sia Fiorello che Amadeus abbiano ricevuto l’ok dell’azienda per andare ospiti da Fabio Fazio, garantendogli – com’è presumibile – ottimi ascolti, a danno proprio dei programmi di Viale Mazzini. A cominciare proprio dalla trasmissione d’inchiesta di Rai3.

L’UDIENZA

E intanto, sempre restando sul fronte di Sanremo, solo pochi giorni fa si è tenuta davanti al Tar del Lazio l’udienza in merito al ricorso promosso dalla Rai contro la sanzione da 175mila euro inflitta dall’Agcom per la pubblicità occulta ad Instagram nel corso dell’ultima edizione del Festival di Sanremo. Il Codacons è intervenuto nel procedimento a sostegno della multa e ha chiesto ai giudici del Tar di chiamare a rispondere della sanzione i due principali soggetti responsabili dell’illecito accertato dall’Autorità, ossia Amadeus e Chiara Ferragni i quali, come si ricorderà, nel corso della kermesse canora realizzarono un enorme spot in favore di Instagram. Questo perché in caso contrario il pagamento della sanzione finirebbe per ricadere ingiustamente sui cittadini, considerato che la Rai è finanziata dagli utenti attraverso il canone. Ma, a quanto pare, non per la Rai. L’ennesima nota stonata.