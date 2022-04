La scogliera dei misteri: puntate, trama e location della serie tv

La scogliera dei misteri è una serie tv francese di genere thriller. Il titolo originale è Jugée coupable ed è stata girata nel 2020. Arriva anche in Italia su Rai 1 in prima serata.

La scogliera dei misteri: puntate

La scogliera dei misteri è una miniserie francese e costa di sei episodi, ciascuno della durata di circa 50 minuti. Rai 1 li manda in onda due per volta per tre settimane, ogni martedì alle 21:25

La scogliera dei misteri: trama

Lola Brémont (Garance Thénault) è una 26enne che vive a Bordeaux: dopo la morte della madre Julia, è stata cresciuta dallo zio Jean-Michel (Nicky Marbot) e si è laureata in gestione alberghiera. Quando riceve un sms di invito ad un colloquio presso l’hotel Roches Blanches, si reca in Bretagna.

La co-direttrice dell’albergo Inès Leroux-Battaglia (Élodie Frenck) le dice che né lei né il marito Nicolas Leroux (Xavier Lemaître) le hanno mandato alcun messaggio. Così, Lola pensa di tornare a casa, quando riceve un altro messaggio dallo stesso mittente del primo che le rivela che in quei luoghi, venticinque anni prima, fu uccisa Manon Jouve, donna che le somiglia tantissimo. In seguito, Lola scopre che Manon altri non è che la sua vera madre e che lei è stata adottata. La scoperta la sconvolge, ma la protagonista vuole andare fino in fondo alla verità: inizia quindi ad indagare per scoprire chi abbia ucciso sua madre, chi sia il suo vero padre, chi le abbia inviato quei messaggi e la storia della madre adottiva.

Location della serie tv

La miniserie è stata girata da settembre a dicembre 2020 in Bretagna, in particolare nell’area di Morbihan e nelle città di Vannes, Quiberon, La Trinité-sur-Mer, Carnac, Auray, Theix-Noyalo, Arradon, Port-Louis, Port Haliguen ed Hennebont.