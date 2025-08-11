La stangata sulle vacanze è servita: in Italia prezzi record per voli, traghetti, strutture ricettive e spiagge

Non è tanto il valore dell’inflazione a preoccupare, quanto quello del carrello della spesa. Continua infatti il rialzo per i prezzi dei beni alimentari, per la cura della casa e della persona, anche a luglio. E ad accompagnarlo sono anche i rincari sulle vacanze, con quella che il Codacons definisce una vera e propria stangata.

A luglio l’indice nazionale dei prezzo al consumo per l’intera collettività, al lordo dei tabacchi, ha registrato secondo l’Istat (che ha confermato la stima preliminare) un aumento dello 0,4% su base mensile e dell’1,7% su base annua. Il carrello della spesa, invece, accelera: da +2,8% a +3,2%. Salgono i prezzi anche dei prodotti ad altra frequenza d’acquisto (da +2% a +2,3%). A crescere maggiormente sono i prezzi dei vegetali (+3,1%), della frutta (+8,8%) e delle carni (+4,9%).

Non solo il carrello della spesa, arriva anche la stangata sulle vacanze

Il Codacons sottolinea come la stangata non riguardi solo i prodotti alimentari: “Si conferma la stangata sulle vacanze estive degli italiani, con tutte le voci legate a viaggi e turismo che segnano fortissimi rincari rispetto allo scorso anno”. In generale, il Codacons spiega che questa inflazione porta a un maggiore esborso per le famiglie di 559 euro annui, ma i rincari più alti sono quelli relativi alle vacanze estive e al turismo.

L’associazione spiega: “A luglio i prezzi dei voli nazionali, ad esempio, crescono del +35,9% su anno, i voli europei del +5,5%, le tariffe dei traghetti del +10,9%, quelle delle auto a noleggio del +9,9%, i listini dei pacchetti vacanza nazionali del +10,3%, case vacanza, b&b e altre strutture ricettive del +6%, stabilimenti balneari e piscine del +3,4%, musei e monumenti storici +4%. In un solo mese le tariffe di villaggi vacanza e campeggi si impennano del +15,7%”.

Il presidente Carlo Rienzi sottolinea che “l’estate 2025 sarà particolarmente salata per gli italiani, e dall’Istat arriva oggi la conferma dei fortissimi aumenti di prezzi e tariffe che stanno interessando il comparto turistico. Rincari che portano una fetta crescente di cittadini a rinunciare alle vacanze estive, con circa un italiano su 2 (il 49%) che quest’anno non si concederà una villeggiatura tra giugno e settembre”.