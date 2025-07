Le vacanze non sono per tutti. Un italiano su due resta a casa

Federalberghi dà i numeri sugli italiani in vacanza – saranno 36,1 milioni – e i consumatori lanciano subito l’allarme. Un cittadino italiano su due non si concederà periodi di vacanza nel corso dell’estate 2025, e tra chi andrà in villeggiatura scende la quota di coloro che scelgono agosto come mese per partire, afferma il Codacons.

Sempre meno vacanzieri in agosto per i rincari

Il numero di cittadini che scelgono il mese di agosto per le proprie vacanze passa dai 19,9 milioni del 2019 ai 17,5 milioni del 2025, ben 2,4 milioni di persone in meno. Rispetto al passato le vacanze estive sono quindi più brevi e concentrate anche nei mesi di giugno e settembre, quando le tariffe sono più competitive.

“Il dato di Federalberghi, secondo il quale il 54,8% di chi resta a casa, non andrà in vacanza per mancanza di liquidità, è drammatico. Dipende certo e in primo luogo dagli stipendi che sono rimasti per troppi anni al palo, poi dal carovita che ha colpito anche le spese obbligate come quelle alimentari e le bollette di luce e gas, ma anche dalle vacanze che sono diventate troppo care per troppi italiani” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione nazionale consumatori.

Purtroppo i nostri allarmi trovano conferma nei dati diffusi: la quota di cittadini che quest’anno deciderà di non partire nel periodo estivo sale al 49,2% rispetto al 44,8% del 2024 e al 41,1% del 2023, denuncia Assoutenti.

Il peso del caro-vita evidente nel giro d’affari

E il peso dei rincari risulta evidente se si considera il giro d’affari stimato per le vacanze estive: la spesa passerà infatti dai 33,8 miliardi di euro del 2023 ai 41,3 miliardi del 2025, con un incremento di ben 7,5 miliardi di euro (+22%) a fronte di appena 1,4 milioni di vacanzieri in più tra giugno e settembre rispetto alle vacanze estive di due anni fa.