Laura Delli Colli, chi è? Fondazione Cinema per Roma e biografia di Monica Vitti della scrittrice

Chi è Laura Delli Colli, la giornalista e scrittrice che ha pubblicato alcune biografie di personaggi famosi? Tra le biografie scritte, figura anche quella dedicata a Monica Vitti, attrice recentemente scomparsa.

Laura Delli Colli: Fondazione Cinema per Roma e biografia di Monica Vitti

Laura Delli Colli è nata il 20 agosto 1954 a Roma ed è una scrittrice e giornalista italiana. Nel corso della sua carriera, è stata giornalista per AdnKronos. Successivamente, ha collaborato prima con la Repubblica, poi con Mondadori e, infine, è stata anche inviata speciale di Panorama. Al momento, lavora come freelance al di fuori delle redazioni.

Delli Colli, inoltre, ricopre il ruolo di presidente della Fondazione Cinema per Roma e dei giornalisti cinematografici italiani (SNGCI).

In qualità di scrittrice, la giornalista ha scritto libri come la serie Il Gusto del Cinema ma anche molte biografie dedicate a personaggi del mondo dello spettacolo. Tra queste, ad esempio, figurano quelle dedicate a Gianni Amelio, Ferzan Ozpetek o, ancora, Marco Tullio Giordana. Ha scritto anche una biografia di Monica Vitti che, nel 1990, le ha permesso di vincere il Premio Castiglioncello per la saggistica.

Tra gli altri libri della scrittrice possono essere citati anche Eur, si gira. La storia e l’immagine di un set unico al mondo, fra cinema, architettura, fiction e pubblicità, pubblicato nel 2006; L’indice dei famosi. Vent’anni di celebrità. I nuovi miti della TV, del cinema e dello sport, pubblicato nel 2007; Eur, è cinema, pubblicato nel 2008.

Chi è la scrittrice e giornalista? Premi e vita privata

Laura Delli Colli è stata anche organizzatrice e conduttrice di manifestazioni come quella dedicata all’assegnazione del premio Nastri d’argento e degli Incontri Internazionali del Cinema di Sorrento. Inoltre, ha ottenuto il riconoscimento alla Professionalità al Trailers Film Fest di Catania 2011.

Per quanto riguarda la sua vita privata, non si hanno molte informazioni a riguardo ma è noto che la scrittrice abbia due figlie.