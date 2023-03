Laura Pausini si è sposata in gran segreto con Paolo Carta: ecco la location e gli invitati alla cerimonia

Laura Pausini è convolata a nozze con il suo compagno di vita Paolo Carta. Cerimonia in segreto ed in intimità.

Laura Pausini si è sposata con il musicista della sua band Paolo Carta. I due stanno insieme da quasi 20 anni e hanno una figlia di 10 anni. La cerimonia si è svolta in gran segreto nella casa dei genitori dei lei in Romagna.

Laura Pausini si è sposata in gran segreto con Paolo Carta

Laura Pausini ha sposato in gran segreto il compagno di una vita Paolo Carta. I due erano fidanzati da 18 anni e hanno deciso di fare il grande passo. Il matrimonio era già stato deciso, due anni fa, ma fu rimandato a causa dell’emergenza Covid-19. La cantante ha pubblicato la foto sui social dopo il si, scattata dal fedelissimo fotografo Gianluca Camporesi.

A portare le fedi è stata Paola, 10 anni, figlia della coppia. Un desiderio sempre avuto dai due. “Paolo mi ha chiesto di sposarlo: nel 2012, in un bar di fronte al centro diagnostico dove un mese dopo avremmo scoperto di aspettare Paola. Ragion per cui abbiamo scelto di rimandare: “Quando lei sarà più grande porterà le fedi”, ci siamo detti”, rivelò la cantante a Vanity Fair lo scorso anno.

Ecco la location e tutti gli invitati vip alla cerimonia

Laura e Paolo si sono scambiati le promesse, durante la cerimonia celebrata dal sindaco Stefano Briccolani. “Sono onorato di aver sposato Laura e Paolo“, ha fatto sapere il primo cittadino di Solarolo. La cerimonia si è svolta in Romagna nella casa dei genitori di Laura, in un contesto molto privato e con solo familiari e pochi amici intimi invitati. Tra l’altro sembra che gli ospiti ufficialmente erano stato invitati a una cena per festeggiare il suo trentennale di carriera, quando in realtà si trattava di un matrimonio. Inoltre, sembr ain base alle indiscrezioni uscite, i due novelli sposi si sarebbero scambiati le promesse con la canzone inedita Davanti a Noi, scritta da entrambi.