Le Iene presentano Inside, anticipazioni della puntata di domenica 6 novembre 2022: chi ha ucciso il sindaco Angelo Vassallo?

Torna in prima serata su Italia 1 una nuova puntata di Le Iene presentano Inside. L’appuntamento in onda domenica 6 novembre sarà incentrato sull’omicidio del sindaco pescatore Angelo Vassallo.

A partire dalle 20:30 di domenica 6 novembre 2022, viene trasmessa su Italia 1 la seconda puntata della nuova edizione de Le Iene presentano Inside, il format condotto da Giulio Golia e Francesca Di Stefano. Verrà esaminato il caso dell’omicidio del sindaco pescatore Angelo Vassallo, freddato all’età di 57 anni con nove colpi di pistola. Il drammatico evento, che all’epoca dei fatti sconvolse profondamente il paesino di Acciaroli nel Salento, risale al 5 settembre 2010. A distanza di oltre un decennio, le forze dell’ordine hanno individuato nuovi indagati e ipotizzano che il primo cittadino di Pollica sia stato assassinato dopo aver scoperto un traffico di droga nel quale sarebbero stati coinvolti non solo camorristi ma anche carabinieri corrotti.

Il secondo appuntamento con lo show, quindi, si intitola appunto Chi ha ucciso il sindaco Angelo Vassallo?.

Nel corso della puntata de Le Iene presentano Inside, i conduttori del format tentano di fare chiarezza sull’accaduto, ripercorrendo le tappe salienti della vicenda e riportato l’attenzione su questioni rimaste insolute per oltre 12 anni. Le incognite che persistono, infatti, riguardano l’identità di chi ha premuto il grilletto con tanto accanimento, se il sindaco pescatore conoscesse il suo assassino o, ancora, qual sia il livello di coinvolgimento delle forze dell’ordine nell’omicidio.

In un primo momento, per l’omicidio Vassallo, era stato accusato Bruno Humberto Damiani, detto “il brasiliano”, considerato uno dei principali spacciatori di Acciaroli e con precedenti per droga. L’uomo, tuttavia, è poi stato prosciolto in via definitiva.

Nel corso dell’estate 2022, le autorità hanno iscritto nel registro degli indagati nove soggetti e hanno avanzato l’ipotesi che il primo cittadino di Pollica sia stato ucciso prima di riuscire a denunciare il traffico di droga che aveva scoperto.