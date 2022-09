Le indagini di Lolita Lobosco: cast, libri, location, replica e quando esce la seconda stagione

Quali sono il cast, la trama e la location di Le indagini di Lolita Lobosco? E quando esce la seconda stagione della fiction Rai?

Le indagini di Lolita Lobosco: libri, replica e quando esce la seconda stagione

Arriverà nei primi mesi del 2023 la seconda stagione della fiction Rai Le indagini di Lolita Lobosco con protagonista l’attrice Luisa Ranieri. Intanto, a partire da domenica 11 settembre, Rai 1 ha deciso di trasmettere le repliche della prima stagione della serie che è andata in onda per la prima volta tra febbraio e marzo dello scorso anno. I fan, quindi, potranno seguire nuovamente le avventura della protagonista domenica 11 e lunedì 12 settembre e poi ancora domenica 18 e lunedì 19 settembre sempre in prima serata.

Nella fiction, Ranieri dà il volto al vicequestore Lolita Lobosco: una donna originaria di Bari che viene trasferita da Legnano nella sua città natale. In questo nuovo contesto lavorativo, fa i conti con fantasmi del suo passato personale e professionale e con il ruolo di donna al comando che ricopre. Le indagini di Lolita Lobosco spazia dal genere comedy al dramedy.

Il primo episodio che verrà trasmesso sarà La circonferenza delle arance che riprende il titolo del primo romanzo di Gabriella Genisi ai quali la fiction si ispira.

Cast e location

Le riprese della prima stagione de Le indagini di Lolita Lobosco sono cominciate il 13 luglio 2020 e sono state fatte a Bari. La prima messa in onda, invece, è avvenuta tra febbraio e marzo 2021.

Per quanto riguarda il cast, gli attori che hanno preso parte al progetto sono:

Luisa Ranieri : Lolita Lobosco;

: Lolita Lobosco; Filippo Scicchitano : Danilo Martini;

: Danilo Martini; Lunetta Savino : Nunzia;

: Nunzia; Giovanni Ludeno : Antonio Forte;

: Antonio Forte; Jacopo Cullin : Lello Esposito;

: Lello Esposito; Bianca Nappi : Marietta Carrozza;

: Marietta Carrozza; Giulia Fiume : Carmela Lobosco;

: Carmela Lobosco; Francesco De Vito : professor Introna;

: professor Introna; Corrado Nuzzo : Tonio;

: Tonio; Aldo Ottobrino : Nicola “Petresine” Lobosco;

: Nicola “Petresine” Lobosco; Camilla Diana : Caterina;

: Caterina; Susy Del Giudice : Vincenzina;

: Vincenzina; Maurizio Donadoni: Trifone;

Ninni Bruschetta: questore Iacovella