Legge di Bilancio, la diretta della conferenza stampa: a che ora parla Meloni e come seguire tutti gli annunci live

È il giorno dell’approvazione della legge di Bilancio. La manovra approda in Consiglio dei ministri alle 9.30, per quella che dovrebbe essere una riunione molto veloce rispetto ai tempi standard della manovra. Non più di un’ora, considerando che per le 10.30 è già convocata la conferenza stampa della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, a Palazzo Chigi. Si deve fare in fretta, quindi, considerando che alle 11.30 Meloni è attesa da un incontro dal re di Giordania Abdullah II, mentre il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, è atteso a Lussemburgo. In conferenza stampa il governo annuncerà tutti i provvedimenti: dalla conferma del taglio del cuneo fiscale alle pensioni, dal rinnovo dei contratti statali alle misure per la famiglia.

Legge di Bilancio, segui la diretta live della conferenza stampa di Meloni

Per seguire la diretta della conferenza stampa e conoscere nel merito tutti i provvedimenti presi dal governo, è possibile seguire qui la diretta testuale dell’intervento di Meloni e delle risposte alle domande dei giornalisti. Quando inizierà la conferenza stampa sarà possibile seguire anche la diretta video messa a disposizione dai canali di Palazzo Chigi.