Legge elettorale, la Lega frena: “Non è una priorità”

A tre giorni dalla conferenza stampa annuale in cui la premier Giorgia Meloni ha ufficialmente inserito la riforma della legge elettorale tra le priorità del 2026, arriva dalla Lega un nuovo stop a una modifica dell’attuale sistema di voto. “Per noi non è una priorità”, dice Stefano Candiani ospite a SkyTg24. Per il deputato leghista, “man mano che ci si avvicinerà alla scadenza della legislatura diventerà un tema”. Una tempistica che stride con quella ipotizzata da Fdi, ovvero arrivare a un primo sì entro l’estate. Nel corso dell’incontro con la stampa parlamentare, Meloni ha riferito l’esistenza di “interlocuzioni” con le opposizioni “anche se non necessariamente al mio livello”.

Indiscrezioni stampa di oggi parlano dell’intenzione della premier di condurre delle consultazioni personalmente con i leader dei partiti del campo largo. Se prenderà davvero forma questa ipotesi, probabilmente, lo si capirà al rientro dalla visita della premier in Oman, Giappone e Corea prevista dal 14 al 19 gennaio. Fonti del suo partito, tuttavia, sono prudenti su un coinvolgimento diretto della premier ricordando che lei stessa, venerdì, ha fatto riferimento al “mandato a dialogare con l’opposizione a chi se ne occupa in Parlamento”. Anche per Candiani un dialogo con l’opposizione è “una cosa auspicabile e che chiediamo anche noi al governo. Se dall’altra parte c’è la prospettiva di intralciare e mettere l’Italia ancora in stallo per i giochi di palazzo e far eleggere un presidente di sinistra, su questo siamo agli antipodi e la nostra idea è l’opposto”.

Legge elettorale, la frenata della Lega

La prudenza del partito di Salvini sulla riforma elettorale non è una novità. La Lega non ha mai nascosto la ritrosia a rinunciare alla quota di 37% dei seggi (147 alla Camera e 74 al Senato) che l’attuale legge – il Rosatellum – prevede vengano assegnati col sistema maggioritario nei collegi uninominali. Ma prima della pausa natalizia, a sentire gli alleati di Fi e Fdi, sembrava che lo scoglio fosse superato. E che l’accordo nel centrodestra sul passare a un proporzionale con premio di maggioranza ci fosse, si trattava di mettere a punto i “dettagli” che poi così dettagli non sono: indicazione del premier sulla scheda e preferenze.

Anche su quest’ultimo punto, la modalità di scelta degli eletti che piacerebbe alla premier, si concentrano in realtà le preoccupazioni dei leghisti. Come va ripetendo un salviniano doc: “Senza fiducia non passeranno mai perché qualunque sindaco se si candidasse alle politiche avrebbe più preferenze di un parlamentare che è stato sempre a Roma”. Il dossier legge elettorale si va ad aggiungere ad altri temi su cui la Lega fa il controcanto al resto del centrodestra. In scia con la polemica di ieri nei confronti di Fdi sull’idea del ministro della Difesa Guido Crosetto di rivedere l’impiego di militari nell’operazione “Strade sicure”, oggi i capigruppo Riccardo Molinari e Massimiliano Romeo puntano il dito contro Forza Italia.

Il portavoce azzurro Raffaele Nevi che ha ricordato “i militari hanno richiesto di non essere utilizzati come forza di polizia perché hanno un altro tipo di formazione rispetto ai poliziotti”. Tanto è bastato ai leghisti per lanciare la provocazione: “Mentre i colleghi di Forza Italia danzano un discutibile valzer di posizioni sulla sicurezza degli italiani, la Lega ha chiaro cosa fare. Singolare che questa titubanza arrivi proprio dal partito che nel lontano 2008, grazie a un lungimirante Silvio Berlusconi, diede vita insieme alla Lega alla fondamentale iniziativa di Strade Sicure”.