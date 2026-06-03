Governo, Conte: briciole flessibilità, anche Ocse certifica fallimento

Chieti, 3 giu. (askanews) – “L’Ocse certifica che l’Italia sarà ultima per crescita del Pil nel 2027 tra i Paesi del G20. L’Ocse boccia il governo Meloni anche per la qualità del lavoro, per i salari, per la sanità”. Così il presidente di M5s, Giuseppe Conte, a margine di un evento a Chieti.”Il nostro governo che cosa ottiene da Bruxelles? Un po’ di briciole di flessibilità, ma non per i costi energetici, per investire nelle rinnovabili, proprio quella transizione ideologica che mezzo governo ha sempre bocciato e contrastato”, ha sottolineato.”Questo governo è un fallimento su tutto, ovunque si muove. Faccia l’unica cosa plausibile: rivedano le spese per le armi che sono assolutamente insostenibili, mettano una tassazione seria invece per banche e aziende energetiche. L’Italia deve risollevarsi perché ormai sta precipitando sempre più in basso”, ha aggiunto Conte.