Ligabue all’Arena di Verona, giovedì 6 ottobre: collegamento live con RTL e annuncio a sorpresa

Ligabue all’Arena di Verona è in concerto nella serata di giovedì 6 ottobre 2022. L’artista durante l’evento si collegherà in diretta con la radio RTL per regalare l’ultima parte della sua musica anche agli ascoltatori e in più farà un annuncio importante.

Ligabue all’Arena di Verona, giovedì 6 ottobre

Luciano Ligabue si esibisce in concerto all’Arena di Verona nella serata di giovedì 6 ottobre 2022. Il cantante emiliano è la settima data all’Arena di Verona. Il posto in cui, afferma lo stesso artista, ha fatto più concerti in vita sua, ed ogni volta “è un brivido in più“. Ovviamente è stato annunciato tutto sold out questa sera nel meraviglioso scenario dell’Arena. In realtà, tutti i concerti andati in scena da Ligabue a Verona, partendo dal 27 settembre fino a questa sera, hanno fatto registrare sempre il tutto esaurito.

Collegamento live con RTL e annuncio a sorpresa

Durante il concerto all’Arena, Ligabue si collegherà in diretta in radiovisione su RTL 102.5 nel corso della “Suite” (il programma che va in onda a partire dalle 21, condotto da Armando Piccolillo, Diego Zappone e Simone Palmieri). Il cantautore regalerà agli ascoltatori di RTL 102.5 l’ultima parte del concerto live in radiovisione e poi farà un annuncio importante. Infatti, in un comunicato viene riportato che: ” Nel corso della serata, Ligabue regalerà agli ascoltatori di RTL 102.5 l’ultima parte del concerto live in radiovisione e poi farà un annuncio importante. Rimanete connessi”. Non è dato ancora sapere cosa annuncerà il cantante ma secondo alcuni rumors probabilmente annuncerà il tour 2023 negli stadi.

