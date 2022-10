Scooby-Doo, Velma è lesbica: coming out confermato del personaggio del famoso cartone

Scooby-Doo, Velma diventa ufficialmente lesbica. n un film che sarà disponibile in Italia prossimamente, il personaggio del famoso cartone animato farà coming out. Intanto, la scena del film, già disponibile in America, sta facendo il giro del web.

Scooby-Doo, Velma è lesbica

Velma Dinkley, nel cartone Scooby-Doo, è la ragazza con vistosi occhiali e vestita sempre con una gonna rossa e un maglione arancione. Trick or Treat, Scooby Doo! – scritto e diretto da Audie Harrison – è il nuovo film che sarà diffuso in Italia dal prossimo 16 ottobre sulla piattaforma di streaming Hbo Max. Ci sarà una clamorosa sorpresa: il personaggio di Velma diventerà ufficialmente lesbica.

Il film, in cui Velma fa coming out in America è già disponibile, vede il suo personaggio vittima di un colpo di fulmine non appena incontra la designer Coco Diablo. La clip del nuovo film in cui l’investigatrice cervellona arrossisce incontrando la costumista è diventata già virale sul web.

Velma first meets Coco Diablo in “Trick or Treat Scooby-Doo”#Scoobydoohistory pic.twitter.com/TnWGS0B5GK — Scooby-Doo History (@scoobyhistory) October 4, 2022

Coming out confermato del personaggio del famoso cartone

Per i tanti appassionati si tratta più di una conferma che di una rivelazione. Infatti, James Gunn, sceneggiatore dei primi live-action di Scooby-Doo, aveva confermato l’orientamento sessuale del personaggio, ma mai in maniera ufficiale sullo schermo. Ha detto Gunn su Variety: “Nel 2001 Velma era esplicitamente gay nella mia sceneggiatura iniziale. Ma la produzione – continua – ha tenuto le acque calme, facendola diventare ambigua (nella versione girata), poi niente (nella versione uscita) e alla fine con un fidanzato (nel sequel)”. Il cartone di Hanna-Barbera è pronto a presentare ufficialmente un personaggio omosessuale. Dunque, dopo la presenza della famiglia arcobaleno nel cartone di Peppa Pig, ecco un altro personaggio adeguarsi ai tempi e ai temi sociali.

