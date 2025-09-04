Il Portogallo piange le vittime del tragico incidente che ha colpito la capitale. Il governo guidato dal premier Luis Montenegro ha infatti decretato una giornata di lutto nazionale in memoria delle persone che hanno perso la vita nel deragliamento della funicolare Elevador da Glória, avvenuto a Lisbona.

Secondo le prime informazioni diffuse dalle autorità, l’incidente ha provocato almeno 15 morti e diversi feriti, di cui cinque in condizioni gravi. Si tratta di uno degli episodi più drammatici degli ultimi anni per la città, simbolo e meta turistica internazionale, sconvolta da una tragedia che ha scosso l’intero Paese.

Il premier Montenegro, nel confermare la decisione del lutto nazionale, ha anche comunicato la cancellazione di gran parte della sua agenda istituzionale. Il capo del governo manterrà solo due impegni ritenuti inderogabili: la riunione del Consiglio dei ministri e la partecipazione, in videoconferenza, all’incontro dei leader della “Coalizione dei volenterosi” sull’Ucraina.

Le autorità locali e nazionali sono al lavoro per chiarire le cause del deragliamento e garantire assistenza alle famiglie delle vittime e ai feriti. Nel frattempo, a Lisbona, si moltiplicano i segni di cordoglio e solidarietà, mentre la comunità internazionale esprime vicinanza al Portogallo in queste ore di dolore.