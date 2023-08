L’Italia delle opere incompiute: 372 da Nord a Sud

Doveva diventare una vera e propria città all’interno dell’ateneo universitario, una struttura universitaria sede di attività didattica e scientifica, “aperta a rappresentare il mondo della scienza e dell’avanguardia tecnologica”, come ebbe a dire nel 2015 l’allora rettore dell’università di Tor Vergata, Giuseppe Novelli. E invece la Città dello Sport dell’ateneo di Roma con la sua copertura reticolare di ferro, la cosiddetta “vela di Calatrava” (nella foto) dal nome dell’archistar spagnolo che l’ha progettata, è oggi l’emblema dell’incompiuto italiano.

L’Italia è invasa da opere incompiute: secondo l’ultimo report se ne contano ancora 372 costate

Stando all’ultimo quadro economico aggiornato, l’importo per i lavori ad oggi supera i 600 milioni di euro, ma per ultimare l’opera ormai da anni sarebbero necessari altri 400 milioni. Tutto fermo perché i lavori, pur essendo stati avviati, “risultano interrotti entro il termine contrattualmente previsto per l’ultimazione, non sussistendo, allo stato, le condizioni di riavvio degli stessi”.

I cantieri finora sono costati 2,5 miliardi di euro. Ma per ultimare i lavori servirebbero altri 1,3

E così mentre Matteo Salvini parla di Ponte sullo Stretto, l’Italia è invasa da opere incompiute: secondo l’ultimo report aggiornato al 31 dicembre 2022, si contano ancora 372 incompiute costate finora oltre 2,5 miliardi di euro. E per ultimare dighe, residenze per anziani, palazzetti dello sport, ponti rimasti a metà e scuole mai inaugurate occorrerebbero ancora 1,3 miliardi di euro.Tra le Regioni spicca la Sicilia con 138 opere nel 2022. Solo due anni fa, nel 2020, erano 133. Il divario è significativo: l’iso è seguita dalla Sardegna in cui, però, se ne trovano “solo” 47.