Lo Zoo di 105 si ferma per una settimana: ecco cosa è successo alla famosa radio

Lo Zoo di 105 si ferma e non va in onda per un'intera settimana. La famosa radio condivide la notizia sui social.

Lo Zoo di 105 si ferma per una settimana e non andrà in onda. Il motivo è toccante ed è stato spiegato sui social dalla stessa squadra o meglio famiglia della radio che si riunisce in un momento difficile.

Lo Zoo di 105 si ferma per una settimana

Lo Zoo di 105 si ferma per una settimana. La notizia viene data su Instagram con un post condiviso poi con l’ideatore del programma radiofonico Marco Mazzoli. Nell’immagine si vede tutta la squadra di spalle guardare verso l’orizzonte.

Cosa è successo alla famosa radio

Il motivo dello stop è la morte della mamma del Dj Wender che ha fatto spegnere la radio per una settimana. «La famiglia dello Zoo si ferma per una settimana! Siamo in lutto per la scomparsa della mamma di Wender. Purtroppo non siamo mai pronti per questi tristi avvenimenti. Nemmeno noi, che siamo abituati a ridere e scherzare su tutto. Grazie a tutti per la comprensione».

Lo stesso Dj Wender ha ricordato la propria mamma con un post speciale su Instagram. «Vorrei scrivere tante cose di te. Vorrei poter dire al mondo intero quello che hai fatto per rendermi l’uomo che sono con tutte le malattie che hai avuto», ha scritto Wender, pubblicando una fotografia della sua mamma. «Mi hai dato speranza e mi hai insegnato a sognare e a rincorrere i miei sogni. Mi hai dato conforto nei momenti più difficili e non mi hai fatto mancare mai niente. Eri il mio mondo dove potermi nascondere dai pericoli e dalle delusioni. Ma ieri sera quando te ne sei andata mentre ti tenevo la mano ricordati sempre quello che ti ho detto all’orecchio…», ha continuato. Infine, «I bimbi cresceranno bene e staremo bene. Grazie per tutto quello che hai fatto per noi e stai tranquilla che staremo bene. Ora puoi andare mamma puoi andare tranquilla. Grazie per avermi dato la vita. Sei la mia mamma e lo sarai per sempre per sempre e per sempre… Il tuo piccolo Enzino».

