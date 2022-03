Loretta Goggi, la malattia, i figli, il marito della famosa interprete di Maledetta primavera

Loretta Goggi è principalmente una cantante e poi un’attrice anche se la sua carriera è molto ricca nei diversi programmi televisivi. Negli ultimi anni è stata giudice di Tale e Quale Show e nel 2022 è tornata a recitare.

Loretta Goggi, la malattia

Loretta Goggi è nata a Roma il 29 settembre 1950. La sua carriera artistica è iniziata come cantante nel 1959 quando partecipa a Disco Verde. Loretta partecipa e vince in coppia con Nilla Pizzi. Famosa interprete della canzone Maledetta Primavera. Il suo esordio come attrice è invece del 1962 con un ruolo nella prosa televisiva Rai “Sotto processo”. Tante sono le sue partecipazioni in programmi televisivi: negli ultimi anni come giudice di Tale e Quale Show. Nel 2022 è nel cast della fiction Mediaset Più forti del destino.

La cantante e attrice ha parlato della sua malattia, un malessere di origine psicosomatica, aggravatasi dalla morte del compagno di vita Gianni Brezza. “Non uscivo più di casa. Con la scusa che non se la sentiva di viaggiare da sola, Daniela mi ha convinto a volare con lei in Argentina per andare a trovare sua figlia Costanza, che si era trasferita lì per motivi di lavoro. Da quel viaggio, ho ricominciato a vivere” .

Loretta Goggi: figli

La Goggi non ha avuto figli da sui marito Brezza anche se più volte in qualche intervista, la cantante e attrice ha sottolineato di averli sempre desiderati.

Il marito

Suo marito è stato il ballerino, coreografo, regista e attore italiano Gianni Brezza morto nel 2011. I due si sono sposati nel 1979 e non hanno mai avuto figli. Dopo la morte del marito, la Goggi ha sofferto di una brutta depressione dopo 32 anni insieme.