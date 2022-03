Più forti del destino: cast, quante puntate sono e dove è stata girata la nuova fiction di canale 5

Più forti del destino: la nuova fiction targata Mediaset va in onda a marzo 2022 con un cast principalmente a femminile. La sceneggiatura si basa su una storia vera ambientata a Palermo a fine 800. La miniserie è il remake di una produzione francese realizzata nel 2019, il cui titolo è “Le Bazar de la Charité”.

Più forti del destino: cast

Canale 5 manda in onda a marzo 2022 una nuova fiction basata su una storia vera: Più forti del destino. Il cast principale prevede un tris di attrici del calibro di Giulia Bevilacqua, Dharma Mangia Woods e Laura Chiatti.

Loretta Goggi è Donna Elvira, altro personaggio principale della serie tv. Nel resto del cast ci sono anche Thomas Trabacchi, Leonardo Pazzagli, Sergio Rubini, Stefano Rossi Giordani, Alessia Giuliani, Paolo Sassanelli, Francesca Valtorta, Giovanni Anzaldo, Davide Paganini e molti altri

Più forti del destino: quante puntate sono

La fiction, targata Mediaset, è composta da otto episodi, ciascuno della durata di cinquanta minuti circa ciascuno, in onda per quattro prime serate. Ci sarà un doppio appuntamento settimanale, il mercoledì e venerdì: il finale, quindi, è previsto per il 18 marzo.

Dove è stata girata la fiction

Nonostante la serie sia stata ambientata a Palermo, le riprese sono state effettuate in Puglia, a Lecce. In particolare, il set è stato allestito all’interno della Villa Reale, nel Comune di San Cesario, ma anche a San Vito dei Normanni (Brindisi), nel Castello Dentice di Frasso.