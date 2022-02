Luca Argentero: età, compagna, ex moglie, figli, altezza e dramma dell’ex Grande Fratello

Chi è Luca Argentero: l’attore ha iniziato la sua carriera nel mondo dello spettacolo come concorrente del Grande Fratello. Da lì la sua è stata una strada in discesa nel mondo del cinema.

Chi è Luca Argentero: età e altezza

Luca Argentero è nato il 12 aprile del 1978 a Moncalieri in provincia di Torino. L’attore è alto 185 cm. Dopo gli studi superiori, compiuti al “Collegio san Giuseppe”, lavora come barman in una discoteca, continuando negli studi e laureandosi, nel 2004, in Economia e Commercio all’Università degli Studi di Torino. Il suo percorso nel mondo dello spettacolo inizia nel 2003 quando partecipa al Grande Fratello dove arriva terzo.

Argentero come attore inizia nel 2005 nella fiction Carabinieri e poi nel film A casa Nostra di Francesca Comencini. La sua carriere prosegue alla grande anche al cinema. Nel 2008 è protagonista dei film Solo un padre, regia di Luca Lucini. Nel film Saturno Contro di Ferzan Ozpetek, ha ricevuto la candidatura al David di Donatello come miglior attore non protagonista. Attualmente è protagonista nella serie televisiva Doc – Nelle tue mani su Rai 1.

Luca Argentero: compagna

Nel 2015, sul set del film Vacanze ai Caraibi conosce la sua attuale compagna, l’attrice Cristina Marino. Dopo alcuni anni di fidanzamento con un’altra donna del mondo dello spettacolo, il cinema diventa fatale ancora una volta per la sua vita sentimentale.

Luca Argentero: ex moglie

Nel luglio del 2004 si è fidanzato con l’attrice e doppiatrice Myriam Catania; dopo 5 anni di fidanzamento, si sposano nel 2009. La coppia si è poi separata nel 2016.

I figli

Il 10 dicembre 2019, Argentero e Cristina Marino annunciano tramite social di essere in attesa della loro prima figlia, nata nel 2020 e chiamata Nina Speranza. Il 5 giugno 2021 i due attori si sono sposati a Città della Pieve, dove risiedono da tempo.

Il dramma dell’attore

Luca Argentero doveva essere ospite alle 72esima edizione del Festival di Sanremo ma all’ultimo minuto ha dovuto rinunciarci a causa dei un lutto in famiglia. Infatti, è venuto a mancare il padre della moglie Cristina Marino.