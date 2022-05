Luca Tommassini, chi è il coreografo? Età, padre, compagna, carriera, Madonna, Ilary Blasi

Chi è Luca Tommassini, il coreografo e ballerino che ha collaborato con i più grandi artisti del mondo dello spettacolo italiano e internazionale.

Luca Tommassini, chi è il coreografo? Età, padre, carriera, Madonna e star internazionali

Luca Tommassini è nato il 14 febbraio 1970 a Roma, ha 52 anni ed è alto 176 centimetri. Per quanto riguarda la sua carriera nel mondo della danza, ha cominciato a ballare all’età di nove anni, frequentando la scuola diretta da Enzo Paolo Turchi.

Con la sua famiglia d’origine, ha avuto un rapporto complesso soprattutto a causa del padre violento. A questo proposito, ha raccontato: “Se qualcuno ti mette la mano addosso, rimane lì per sempre: io le sento ancora addosso. Mio padre picchiava mia madre, poi ha iniziato a picchiare me e mia sorella. Tutti sapevano e nessuno diceva nulla, anzi giustificavano mio padre”.

All’età di 17 anni, Tommassini è stato scelto come primo ballerino del programma Festival di Pippo Baudo mentre, nel 1993, si è trasferito negli Stati Uniti d’America, entrando a far parte del corpo di ballo di Madonna. Ha collaborato anche con molte altre star internazionali come Diana Ross, Prince, Janet Jackson, Whitney Houston, Kylie Minogue, Michael Jackson, Ricky Martin, Eminem, Pharrel Williams, Katy Perry, Robbie Williams, Diana Ross, Beyoncé, Johnny Depp, Robin Williams, Angelina Jolie, Alicia Keys, Pink, Take That. Ancora, è stato coreografo di Geri Halliwell e molte altre dive americane.

Negli anni, ha ricoperto il ruolo di coreografo e direttore artistico di Amici di Maria De Filippi e di X Factor.

Vita privata, compagna e amicizia con Ilary Blasi

Per quanto riguarda la sua vita privata, Luca Tommassini ha dichiarato di essere apertamente bisessuale. Ha avuto una relazione con Heather Parisi. Al momento, pare che il coreografo e ballerino italiano non sia impegnato da un punto di vista sentimentale.

Di recente, è stato coinvolto nello scandalo che riguardava la presunta separazione tra Francesco Totty e Ilary Blasi. Il coreografo e la showgirl sono molto amici e, a novembre dello scorso anno, sono partiti insieme per andare in Lapponia e concedersi una vacanza insieme all’autore televisivo Ennio Meloni.