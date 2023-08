Luglio è stato il mese più caldo mai registrato sulla Terra

Il mese di luglio è stato il più caldo mai registrato sulla Terra. A confermarlo è il servizio di osservazione dell’Ue Copernicus, che evidenzia come la temperatura media nel mese appena terminato è stata la più alta mai registrata per qualunque mese dal momento in cui sono state avviate le rilevazioni scientifiche.

Il record era stato già previsto e annunciato proprio da Copernicus a fine luglio, ma i dati erano ancora preliminari non essendo ancora neanche terminato il mese. Ora arriva la conferma ufficiale, con dati definitivi.

Luglio è stato il mese più caldo di sempre

Secondo i dati forniti da Copernicus, il mese di luglio è stato di 0,72 gradi più caldo della media 1991-2020 per i mesi di luglio. Ma anche 0,33 gradi più caldo del precedente mese più caldo, ovvero il luglio del 2019.

Secondo le stime, luglio è stato circa 1,5 gradi più caldo della media dei mesi tra il 1850 e il 1900. A far raggiungere questi livelli record è stato anche il fatto che si sono registrate ondate di calore particolarmente intense in molte regioni dell’emisfero nord, a partire anche dall’Europa meridionale.

In generale, i primi sette mesi del 2023 dimostrano che si tratta del terzo anno più caldo mai registrato. Questi record, sottolinea Samantha Burgess, vicedirettrice del Servizio Copernicus, “hanno conseguenze disastrose per le persone e per il pianeta, che è esposto a eventi estremi più frequenti e più intensi”.