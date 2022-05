Luigi Strangis, chi è il vincitore di Amici 2022? Età, altezza, genitori, fidanzata, malattia e canzoni

Chi è Luigi Strangis, il giovane cantautore che ha vinto la ventunesima edizione di Amici di Maria De Filippi?

Luigi Strangis, chi è il vincitore di Amici 2022? Età, altezza, genitori e canzoni

Luigi Strangis è nato il 26 febbraio 2001 a Lamezia Terme da madre calabrese e padre napoletano e ha 21 anni. Sin da bambino, ha mostrato una forte passione per la musica: ha studiato chitarra e ha frequentato il liceo musicale Tommaso Campanella. Nel 2019, ha pubblicato il suo primo singolo battezzato Only You.

L’artista è diventato noto al pubblico italiano per la sua partecipazione al talent show Amici di Maria De Filippi, durante l’edizione 2021/2022. Il 21enne ha vinto il format e, dopo la vittoria, ha firmato un contratto discografico con l’etichetta 21CO.

Ai providi di Amici, Strangis si è presentato con l’inedito Vivo che ha conquistato Rudy Zerbi. Nella scuola, affina le sue doti canore e il suo look. Inoltre, si è sempre distinto per la sua capacità di polistrumentista. Durante le sue performance, infatti, si è esibito suonando la batteria, il contrabbasso e il pianoforte.

Oltre a Vivo, ha presentato anche l’inedito Muro. Entrambi i brani sono stati molti apprezzati nell’ambiente delle radio e sulle piattaforme streaming.

Fidanzata e malattia

Per quanto riguarda la sua vita privata, pare che Luigi Strangis abbia avuto una storia con la ballerina Carola Puddu. La presunta relazione, in realtà, si è poi rivelata essere soltanto un forte amicizia.

Il giovane artista ha raccontato di soffrire di diabete. Al cantante è stata diagnosticata la malattia da alcuni anni: la scoperta, infatti, è datata 2016. A proposito della convivenza con il diabete, Strangis ha spiegato che lo stress incide in modo considerevole con la sua malattia e, per questo motivo, si allena al fine di essere sempre calmo e tranquillo in ogni circostanza.