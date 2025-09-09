Lutto nel mondo della cultura: è morto Stefano Benni, aveva 78 anni

Dopo una lunga malattia, ci lascia Stefano Benni. Scrittore, umorista, giornalista e drammaturgo tra i più amati della letteratura italiana contemporanea, aveva 78 anni. Benni da diverso tempo si era ritirato a vita privata, perché gravemente segnato da una lunga malattia. Autore di romanzi e raccolte che hanno fatto epoca – da Bar Sport a Margherita Dolcevita, da Elianto a Terra! e La compagnia dei celestini – Benni ha conquistato generazioni di lettori con uno stile ironico, visionario e profondamente legato all’attualità. I suoi libri, tradotti in oltre trenta lingue, hanno avuto un grande successo anche all’estero.

Tra i titoli a lui più cari, come dichiarava spesso, c’era Blues in sedici. Nato a Bologna nel 1947, ma cresciuto tra i paesaggi dell’Appennino, Benni amava raccontare con ironia la propria formazione: “Molte parti della mia biografia sono inventate, è un modo di difendere la mia privatezza”, spiegava. Il soprannome di Lupo derivava dalle notti trascorse a ululare in compagnia dei suoi cani, un ricordo che lui stesso definiva “una bellissima follia notturna”.

Poliedrico anche a teatro, aveva collaborato con Dario Fo e Franca Rame e nel 2012 aveva esordito nella regia con Le Beatrici, presentato al Festival di Spoleto. L’anno seguente firmò Il poeta e Mary, un intreccio di musica e parole sul valore sociale dell’arte. Nel 2017, in occasione dei suoi settant’anni, aveva liquidato con la consueta ironia la richiesta di un bilancio: “Non ho voglia di bilanci. Chiedimelo di nuovo fra settant’anni”.