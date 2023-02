M5S: “Dalla Schlein parole simili alle nostre”

“Auguri di buon lavoro a Elly Schlein. Gli elettori Pd hanno chiesto un cambiamento rispetto a chi ha barattato le misure del Conte 2 su lavoro, ambiente, povertà, sostegno a imprese e ceto medio con la vuota agenda Draghi. Su questi temi noi abbiamo già da tempo progetti chiari”. È quanto ha scritto su Twitter il presidente del M5S, Giuseppe Conte, commentando l’elezione a segretaria del Pd di Elly Schlein.

“Auguri a Elly Schlein. Finalmente ho ascoltato parole simili alle nostre. Su giustizia sociale, lotta ai cambiamenti climatici, salario minimo, più risorse e più attenzione alla scuola pubblica e alla sanità il MoVimento 5 Stelle c’è da tempo con proposte chiare. Passiamo ai fatti” ha commentato, invece, la capogruppo del M5S in Senato, Barbara Floridia.

Silvestri: “Ci auguriamo che questo nuovo corso possa creare sinergie costruttive”

Francesco Silvestri, capogruppo alla Camera M5S afferma: “Congratulazioni a Elly Schlein. La sua vittoria può rappresentare un grande aiuto per le battaglie che il Movimento 5 Stelle ha posto dentro e fuori il Parlamento. Speriamo che in casa PD si chiuda la stagione del “ma anche” e se ne apra una capace di interpretare la voglia di cambiamento dei cittadini. In questi anni siamo spesso stati lasciati soli da un PD spaesato e senza bussola. Ci auguriamo che questo nuovo corso possa creare sinergie costruttive su temi come la pace, il sostegno alle persone più vulnerabili e alla scuola e alla sanità pubblica”.

“La nomenclatura del PD ha votato Bonaccini – ha detto la vicepresidente del gruppo M5S al Senato, Alessandra Maiorino -: . Gli iscritti e quanti hanno voglia di più sinistra hanno votato per Schlein e sovvertito così un risultato già scritto. Il liberismo disinvoltamente abbracciato dalla sinistra negli ultimi 30 anni ha appiattito la politica italiana, e reso destra e sinistra indistinguibili nella sostanza, specie per quanto riguarda le politiche economiche e la giustizia sociale”.

“Elly Schlein – ha aggiunto Maiorino – avrà la forza di invertire questa tendenza? Questo è l’augurio che le faccio, per il bene del nostro Paese, dove disuguaglianze e frizioni sociali sono diventate così acute da far male. Buon lavoro alla nuova segretaria del Partito Democratico”.