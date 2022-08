Ma che bella sorpresa: trama, cast e location del film con Claudio Bisio e Frank Matano

Ma che bella sorpresa: il film con Claudio Bisio e Frank Matano viene trasmesso su Canale 5 in prima serata domenica 21 agosto. Trama, cast e location della pellicola di Alessandro Genovesi.

Ma che bella sorpresa: trama del film in onda su Canale 5

Alle ore 21:30 di domenica 21 agosto, andrà in onda su Canale 5 il film Ma che bella sorpresa, con Claudio Bisio e Frank Matano. La pellicola è stata girata da Alessandro Genovesi e segue la storia di un professore milanese, Guido(interpretato da Claudio Bisio), che insegna letteratura italiana in un liceo di Napoli. Guido viene lasciato dalla sua fidanzata per un altro uomo e precipita in una spirale fatta di depressione e sconforto fino a quando non incontra una donna che incarna tutte le qualità che desidera in un partner, innamorandosene perdutamente. Il professore, tuttavia, ignora di essere amato da tempo da una sua vicina di casa…

Intanto, Guido viene costantemente sostenuto da Paolo (Frank Matano), un suo ex allievo che oggi è docente di educazione fisica, e riceve anche la visita dei suoi genitori Giovanni (Renato Pozzetto) e Carla (Ornella Vanoni), che si recano a Napoli da Milano per stare accanto al figlio.

Cast e location del film con Claudio Bisio e Frank Matano

Approdato in sala nel 2015, Ma che bella sorpresa è liberamente tratto dalla commedia brasiliana A Mulher Invisível, campione di incassi nel 2009. Per quanto riguarda l’ambientazione, il regista e il produttore hanno deciso di ambientare la storia a Napoli, considerata l’unica città italiana capace di riproporre il fascino suggestivo e colorato delle metropoli del Brasile.

Il film è stato apprezzato dalla critica e ha ottenuto due nomination ai Ciak d’Oro: Renato Pozzetto, infatti, ha ottenuto una nomination come “Miglior attore non protagonista” mentre Andrea Farri ha avuto una nomination per la colonna sonora realizzata. Nessuno dei due, tuttavia, riuscì a vincere il premio.

Per quanto riguarda il cast, invece, gli attori che hanno partecipato al progetto sono: