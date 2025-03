Macron detta la linea ai volenterosi e isola Meloni

Le carte le danno Francia e Regno Unito, sostenute dalla Germania. L’Italia sembra, ancora una volta, isolata e appiattita sulle posizioni di Donald Trump. Il vertice dei volenterosi sull’Ucraina convocato da Emmanuel Macron ha confermato l’intenzione europea di andare avanti nel sostegno a Kiev e nelle sanzioni alla Russia. Quest’ultima una decisione presa all’unanimità: le sanzioni restano.

E resteranno finché non verrà raggiunta la pace, ha spiegato il presidente francese. Lo stesso inquilino dell’Eliseo ha annunciato al termine del vertice di Parigi l’invio di una “equipe franco-britannica” per preparare “quello che sarà l’esercito ucraino di domani”. Mentre sull’invio di peacekeeper in Ucraina “non c’è l’unanimità” tra i volenterosi, ma non viene ritenuta essenziale per far partire la missione.

Vertice dei volenterosi, la linea dura di Macron

Macron attacca le “contro-verità” spinte dalla Russia, come nel caso delle discussioni di Riad con dichiarazioni che hanno “reinventato quanto successo negli ultimi tre anni”. Per il presidente francese, Mosca sta solo “fingendo” di negoziare. Intanto assicura che l’Europa continuerà a sostenere “il popolo e l’esercito ucraino”.

Intanto i ministri degli Esteri di alcuni Paesi alleati dell’Ucraina sono stati incaricati di predisporre una proposta concreta di monitoraggio di un cessate il fuoco, da elaborare entro tre settimane. Inoltre, garantisce sempre Macron, “ci sarà una forza di rassicurazione” di cui faranno parte diversi Paesi europei, in caso di pace in Ucraina. Forze che “avranno un carattere di dissuasione nei confronti di una potenziale aggressione russa”. Su questo punto, al momento, non c’è unanimità.

Chi sta con Macron e chi no

Il primo a schierarsi con Macron è il premier britannico, Keir Starmer, che ribadisce che l’Europa si sta “mobilitando come non si vedeva da decenni”. Per Starmer è necessario garantire “una pace attraverso la forza”, fermo restando “il sostegno degli Usa” che è indispensabile per imporre a Mosca un vero cessate il fuoco.

Alleato dei due è anche il cancelliere uscente tedesco, Olaf Scholz, secondo cui l’Ucraina deve avere un “forte esercito” anche in futuro, “per i tempi di pace, al fine di evitare altre aggressioni”. “Tutte le altre discussioni vanno affrontate adesso. Ma bisogna dire chiaramente che si tratta di un dibattito su un tempo che non si è sicuri che arriverà e che potrà arrivare”, ha aggiunto Scholz.

Diversa, sicuramente più fredda, sembra essere la posizione della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, secondo cui la priorità è “continuare a lavorare con gli Stati Uniti per fermare il conflitto e raggiungere una pace che assicuri la sovranità e la sicurezza dell’Ucraina, auspicando il coinvolgimento di una delegazione americana al prossimo incontro di coordinamento”. Insomma, Meloni si appiattisce sulle posizioni di Trump, mentre comunque continua a chiedere di estendere il cessate il fuoco “alle infrastrutture civili, come le scuole e gli ospedali, con l’obiettivo di raggiungere un cessate il fuoco totale”.

Zelensky rilancia

A Parigi c’era anche il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, che attacca Putin, colpevole di “non volere” la pace e di “voler dividere l’Europa e l’America”. “È importante che tutti capiscano – ha proseguito Zelensky – oggi la Russia non vuole una vera pace e sta prolungando la guerra. I risultati dell’incontro odierno dei leader forniscono un’importante conferma che le sanzioni contro la Russia per la guerra non dovrebbero essere revocate finché l’aggressione continua”.

Il presidente ucraino ha ringraziato la Francia e la Gran Bretagna “per la loro leadership nella coalizione dei volenterosi e dei capaci, nella coalizione della forza per la pace. La nostra unità e il nostro lavoro congiunto in Europa, con l’America e con altri partner possono costringere la Russia a fare la pace”.