Questa mattina i carabinieri di Siracusa e la Guardia di finanza di Catania, coordinati dalla Procura distrettuale etnea, hanno eseguito venticinque misure cautelari nei confronti di presunti esponenti e fiancheggiatori del clan mafioso Nardo di Lentini.

Si tratta del clan storicamente affiliato alla famiglia catanese Santapaola-Ercolano. Stando a quanto trapela, le accuse, a seconda delle singole posizioni, riguardano diversi reati, tra cui associazione mafiosa, detenzione illecita di armi, estorsione, trasferimento fraudolento di valori, riciclaggio, rapina, traffico e spaccio di stupefacenti.

Secondo quanto riporta Askanews, il clan Nardo avrebbe avuto il proprio epicentro a Lentini e ramificazioni nella zona settentrionale della provincia di Siracusa. Gli investigatori avrebbero raccolto elementi indiziari su presunte attività estorsive ai danni di operatori della filiera agroalimentare, in particolare nei settori del trasporto e della commercializzazione degli agrumi, oltre che di imprese impegnate nella realizzazione di opere appaltate da società sottoposte a controllo pubblico.

Al sodalizio viene contestato anche il controllo dello spaccio di droga nel territorio di riferimento. Le indagini avrebbero fatto emergere inoltre l’operatività di un altro gruppo catanese legato alla famiglia Santapaola-Ercolano, ritenuto dedito al traffico transnazionale di cocaina, marijuana e hashish, con importazioni dalla Spagna.

Mafia, blitz nel Siracusano: colpito il clan Nardo con 25 misure cautelari e il sequestro di beni per 5,5 milioni di euro

Nel corso dell’inchiesta sono state eseguite numerose perquisizioni personali, domiciliari e veicolari, che hanno portato all’arresto in flagranza di cinque persone per detenzione di armi, munizioni e droga.

Sono stati sequestrati, inoltre, una pistola, munizionamento e circa due chili di sostanze stupefacenti tra cocaina, hashish e marijuana.

Contestualmente è stato eseguito un decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca di complessi aziendali, quote societarie, immobili, beni mobili registrati e disponibilità finanziarie, per un valore complessivo stimato in circa 5,5 milioni di euro.

Secondo l’ipotesi investigativa, i beni sarebbero stati funzionali alle attività criminali, oggetto di intestazioni fittizie o, in alcuni casi, sproporzionati rispetto ai redditi leciti dichiarati.

All’operazione hanno preso parte oltre 250 militari tra carabinieri e finanzieri, con il supporto di reparti specializzati, unità cinofile e mezzi aerei.