Mahmood a Pordenone, 11 luglio: orari, scaletta delle canzoni e biglietti del concerto

Mahmood a Pordenone l’11 luglio 2022: l’arista prosegue il suo tour in giro per l’Italia con tante tappe e date per tutta l’estate fino all’inizio di settembre. Dopo la vittoria a Sanremo insieme a Blanco, continua il successo della sua musica.

Mahmood a Pordenone, 11 luglio: orari

Mahmood sarà di scena per il suo Ghettolimpo Summer Tour a Pordenone lunedì 11 luglio 2022. Le porte del concerto apriranno alle 19.30, mentre l’inizio dello show è previsto per le 21.30. Poi, l’artista continuerà il suo giro per l’Italia ed ecco infatti le sue prossime tappe:

Venerdì 15 luglio 2022 – San Severino Marche (MC), Piazza del Popolo

Sabato 16 luglio 2022 – Baia Domizia (CE), Arena dei Pini

Lunedì 18 luglio 2022 – Taormina, Teatro Antico

Mercoledì 20 luglio 2022 – Roccella Jonica (RC), Roccella Summer Festival (Teatro al Castello)

Venerdì 22 luglio 2022 – Matera, Cava del Sole (con orchestra)

Sabato 23 luglio 2022 – Molfetta (BA), Luce Music Fest (Banchina S. Domenico)

Martedì 26 luglio 2022 – Torre del Lago (LU), Gran Teatro Puccini

Venerdì 29 luglio 2022 – Bellinzona (CH), Castle On Air

Domenica 31 luglio 2022 – Iglesias (SU), Stadio Comunale Monteponi

Sabato 27 agosto 2022 – Loano (SV), Piazza Italia

Sabato 3 settembre 2022 – Mantova, Palazzo Te

Lunedì 5 settembre 2022 – Vicenza, Piazza dei Signori

La scaletta delle canzoni e biglietti del concerto

I biglietti per l’evento, organizzato da Zenit srl, in collaborazione con Comune di Pordenone, Regione Friuli Venezia Giulia e PromoTurismo FVG, sono ancora in vendita sul circuito Ticketone ma saranno disponibili anche in biglietteria dalle 18.30. Ecco tutti i possibili brani in scaletta, tra vecchi e nuovi successi di repertorio con possibilità di qualche sorpresa:

Dei Ghettolimpo Baci dalla tunisia Inuyasha Il Nilo nel naviglio Eternantena Dorado Remo Gioventù bruciata Icaro è libero Kobra Rubini Karma T’amo Barrio Talata Rapide Brividi Soldi

