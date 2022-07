Queen a Bologna, 11 luglio 2022: orari, scaletta canzoni e biglietti dell’evento

Queen a Bologna: la band orfana del grande Freddie Mercury continua a portare la propria musica in giro per il Mondo. Per l’Italia sono state programma due date, domenica 10 e lunedì 11 luglio nella città romagnola.

Queen a Bologna, 11 luglio 2022: orari

I Queen a Bologna per due date: domenica 10 e lunedì 11 luglio. Non ci sarà la voce ovviamente del compianto Freddie Mercury ma la band continua e si esibisce in Italia all’Unipol Arena della città romagnola. Dopo il successo di domenica, l’apertura dei cancelli è prevista per le ore 18 con l’inizio del concerto programmato per le ore 21.

La band poi proseguirà il suo tour in giro per l’Europa nelle seguenti città e date:

Domenica 17 luglio 2022 – Royal Arena, Copenaghen (Danimarca)

Lunedì 18 luglio 2022 – Royal Arena, Copenaghen (Danimarca)

Mercoledì 20 luglio 2022 – Avicii Arena, Johanneshov (Svezia)

Giovedì 21 luglio 2022 – Telenor Arena, Oslo (Norvegia)

Domenica 24 luglio 2022 – Paikka Vahvistuu Myöhemmin, Helsinki (Finlandia)

Lunedì 25 luglio 2022 – Paikka Vahvistuu Myöhemmin, Helsinki (Finlandia)

La scaletta canzoni e biglietti dell’evento

Il concerto dei Queen + Adam Lambert è andato sold out per entrambe date bolognesi. Erano stati messi a disposizione 80.50 per Parterre posto in piedi fino ai 109.25 della Tribuna Frontale Numerata.

Innuendo

Now I’m Here

Tear It Up

Seven Seas of Rhye

Hammer to Fall

Somebody to Love

Killer Queen

Don’t Stop Me Now

In the Lap of the Gods… Revisited

Act 2

I’m in Love With My Car

Bicycle Race

Fat Bottomed Girls

Another One Bites the Dust

I Want It All

B-stage

Love of My Life

’39

These Are the Days of Our Lives

Crazy Little Thing Called Love

Under Pressure

A Kind of Magic

I Want to Break Free

You Take My Breath Away

Who Wants to Live Forever

Act 3

Guitar Solo

Tie Your Mother Down

The Show Must Go On

Radio Ga Ga

Ay‐Oh

We Will Rock You

We Are the Champions

God Save the Queen

Heroes

Leggi anche: Camper su Rai 1, anticipazioni della settimana 11-15 luglio: si arriva in Puglia