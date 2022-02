Makari 2: cast, trama, quante puntate e anticipazioni degli episodi

La seconda stagione di Makari debutterà in prima serata su Rai 1 a partire da lunedì 7 febbraio: ecco svelati cast, trama e anticipazioni della fiction.

Makari 2: trama e quante puntate

Nella prima serata di lunedì 7 febbraio, andrà in onda su Rai 1 il primo episodio della seconda stagione di Makari, fortunata fiction che fonde il genere comedy e giallo co-prodotta da Rai Fiction e Palomar.

Makari è incentrata sulle vicende del protagonista Saverio Lamanna, un giornalista inventato dallo scrittore Gaetano Savatteri e interpretato sul piccolo schermo dall’attore Claudio Gioè. La produzione, dopo il grande successo di pubblico riscosso dalla prima stagione nel 2021, torna a intrattenere il pubblico con un secondo capitolo.

La seconda stagione di Makari è composta da 3 episodi diretti da Michele Soavi e intitolati Il delitto di Kolymbetra, Il lato fragile e Il lusso della giovinezza che verranno rispettivamente trasmessi nelle serate del 7, del 14 e del 21 febbraio 2022.

Per quanto riguarda la trama di Makari 2, la storia riparte a circa un anno di distanza dagli ultimi eventi narrati. Saverio Lamanna continua a sognare di realizzare la propria affermazione come scrittore ma il suo editore Accursio Miragno (interpretato da Maurizio Bologna) decide di interrompere la loro collaborazione poiché profondamente insoddisfatto dalle vendite registrate dai romanzi del giornalista.

Accanto al protagonista, gli spettatori ritroveranno l’amico fraterno Piccionello (interpretato da Domenico Centamore) e Suleima (interpretata da Ester Pantano), un’ex studentessa che aveva conquistato il cuore di Saverio Lamanna durante la prima stagione.

Per quanto riguarda Suleima, la giovane donne torna sull’isola per lavorare a un nuovo progetto: in questa avventura, la ragazza è accompagnata dal suo affascinante capo, Teodoro Bettini (interpretato da Andrea Bosca). La situazione ingelosisce e infastidisce enormemente Saverio Lamanna che, tra un’indagine e l’altra, tenterà in ogni modo di riconquistare Suleima.

Cast e anticipazioni degli episodi della seconda stagione di Makari

La seconda stagioni di Makari riconferma l’ambientazione della fiction, girata in Sicilia. La sigla della produzione, invece, al pari di tutte le altre musiche e canzoni, è stata composta da Ignazio Boschetto ed è stata cantata da Il Volo, gruppo del quale il giovane tenore fa parte.

Le sceneggiature dei nuovi episodi della fiction sono state scritte da Leonardo Marini, Attilio Caselli e Salvatore De Molo e dalle new entries del gruppo di scrittura Ottavia Madeddu e Carlotta Massimi.

Per quanto riguarda il cast di Makari 2, accanto al protagonista Claudio Gioè, a Domenico Centamore ed Ester Patano, i telespettatori ritroveranno anche Antonella Attili, Filippo Luna, Tuccio Musimeci e il nuovo personaggio interpretato da Andrea Bosca.

Tra le guest star della seconda stagione della serie targata Rai, invece, figurano Lorenzo Crespi, Cristina Marino (moglie dell’attore Luca Argentero) e Bruno Torrisi.