Si è chiusa nelle acque delle Maldive l’operazione di recupero dei corpi dei cinque sub italiani coinvolti nella tragedia avvenuta nei giorni scorsi nella grotta di Dhekunu Kandu. Con il ritrovamento delle ultime due salme, si chiude la fase dei soccorsi, e ora l’attenzione si sposta sulle indagini che dovranno chiarire cosa sia accaduto durante l’immersione e se vi siano responsabilità da accertare.

L’intervento di recupero, andato avanti per giorni tra difficoltà operative, condizioni meteo complesse e conformazione della grotta, ha richiesto l’impiego di squadre specializzate provenienti dalla Finlandia, nonché il coordinamento tra autorità locali e interlocutori italiani. La priorità, nelle ultime ore, è stata quella di completare il rientro delle salme e mettere fine a un’attesa straziante per le famiglie delle vittime.

Con le ultime due salme, concluse le operazioni di recupero

Quel che è certo è che con il recupero degli ultimi due corpi, si conclude la parte più immediata di questa tragedia ancora tutta da chiarire. La vicenda, infatti, aveva già scosso l’opinione pubblica italiana prima per la dinamica drammatica dell’incidente e poi per le difficoltà incontrate nelle operazioni di ricerca, svolte in un contesto subacqueo che gli stessi esperti hanno definito “particolarmente complesso”.

Il recupero delle salme, durato tre giorni, rappresenta un passaggio decisivo anche sul piano umano ma non è l’ultimo di questa triste vicenda. Da questo momento, infatti, l’attenzione si sposta sulle procedure di rimpatrio, sull’assistenza ai familiari e sui passaggi formali necessari per consentire il rientro in Italia.

Le ipotesi sulle cause che hanno portato alla tragedia nelle Maldive

Ma, soprattutto, ora è il tempo delle indagini che dovranno restituire una verità su cos’è successo nelle profondità marine delle Maldive. Resta ancora da chiarire l’origine della tragedia, con le prime ipotesi che ruotano attorno alle criticità dell’immersione, alla configurazione del sito, alle dotazioni usate dal gruppo di sub e alle condizioni operative in cui i cinque si sono trovati a muoversi. Tutte ipotesi che saranno al centro degli accertamenti tecnici e delle eventuali verifiche giudiziarie atte a stabilire se si sia trattato di un incidente inevitabile o se siano emerse omissioni, errori o sottovalutazioni.

Tra gli elementi che dovranno essere esaminati ci sono la preparazione dell’immersione, le condizioni meteo-marine, la gestione della sicurezza e l’eventuale catena decisionale seguita prima e durante l’esplorazione. In casi come questo, ogni dettaglio può risultare decisivo per ricostruire la sequenza degli eventi.

Lo strazio delle famiglie che attendono il rientro delle salme

Per i familiari delle vittime, la conclusione delle operazioni di recupero segna solo l’inizio di un nuovo, doloroso passaggio. Dopo l’angoscia dei giorni trascorsi senza certezze, resta ora l’attesa per il rientro delle salme e per una verità che dovrà essere costruita con rispetto, rigore e trasparenza.

Il dolore delle famiglie si intreccia con le domande ancora aperte sulla sicurezza dell’escursione e sulle responsabilità organizzative. In questa fase, l’esigenza di chiarezza non è solo giudiziaria ma anche umana: serve a dare un contesto a una tragedia che ha colpito profondamente l’Italia.